Calvi Risorta. Il medico della mutua Lombardi va in pensione, al suo posto la dott.ssa Maddalena Tammaro

Si chiama Maddalena Tammaro è di Santa Maria Capua Vetere e sostituirà il dottore Benedetto Lombardi, collocato in pensione la scorsa settimana.

Gli assistiti dello studio Lombardi dovranno confermare la scelta del medico di base, perché si tratta per l’appunto di una scelta personale che fa capo alla persona; il passaggio alla dottoressa Tammaro non è automatico.

Quindi gli assistiti, sin da adesso possono comunicare via email per iscritto all’Azienda Sanitaria Locale Distretto di via Ferdinando Palasciano a Capua la scelta, ai sensi dei decreti legge n.18/2020 e n.22/2020 e DPCM n.2/2020 (emergenza Covid 19 lavoro agile).

E’ possibile effettuare la scelta “live” con operatore, telefonando ai numeri telefonici (clicca sulla foto sopra o a destra per ingrandire), ma in tal caso bisogna aspettare ancora qualche giorno, il tempo della registrazione nei sistemi informatici regionali del codice medico curante della nuova dottoressa.

I pazienti di Lombardi possono anche scegliere di essere assistiti dagli altri due medici di base non massimalisti Ferraro e Zacchia, in tal caso la procedura può essere avviata sin da subito anche telefonicamente. Per non massimalisti si intende che non hanno raggiunto il numero massimo di assistiti.

Da alcune indiscrezioni la nuova dottoressa continuerà ad operare nello stesso studio medico, coadiuvata dallo stesso personale che in questo periodo di emergenza non si è sostratto ad adempiere ai propri doveri, per aiutare la popolazione in un momemnto così difficile.