Napoli. Dal 18 maggio riprendono i servizi alla Biblioteca nazionale

(IlMezzogiorno) NAPOLI Ripartenza in ‘Progress’ alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. Dal 18 maggio partono i servizi con modalità semplificate. Dal 18 maggio ripartiranno i principali servizi al pubblico della Biblioteca Nazionale di Napoli , con modalità semplificate e un potenziamento delle procedure da remoto.

Infatti attraverso il sito web www.bnnonline.it si potrà accedere direttamente a Prestito, Fotoriproduzioni , URP , Assistenza specialistica agli utenti e Informazione Bibliografica, Consultazione dei cataloghi dagli OPAC SBN. “ Sarà una biblioteca più agile e più connessa – dichiara il direttore Gabriele Capone – stiamo lavorando al completamento delle misure di sicurezza anti Covid-19 e ciò comporta una diversa organizzazione delle procedure. Per evitare ulteriori disagi al pubblico procederemo con una riapertura graduale attivando i servizi in progress, a fasi successive man mano che saranno attivati i dispositivi per la salvaguardia delle salute”

Dal 18 maggio basterà collegarsi al sito web www.bnnonline.it per attivare le procedure di

Prestito, iscrizioni al servizio Prestito e Rinnovo, Prenotazione dei libri e altri documenti da richiedere in prestito, Ritiro dei libri su prenotazione oppure su invio al proprio domicilio (spese a carico dell’utente)

Fine prestito e Consegna del volumi su prenotazione i volumi consultati in prestito una volta “usati” saranno “messi in quarantena” per 10 giorni, per garantire il servizio in massima sicurezza .

bn-na.prestito@beniculturali.it Servizio di riproduzioni di documenti con richiesta on-line:

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

Informazioni bibliografiche- offre consulenza su gli strumenti di consultazione bibliografica, banche dati e cataloghi specialistici(bn-na.infobibliografiche@beniculturali.it)

“Chiedi al bibliotecario”, il servizio di assistenza on-line su quesiti di consultazione bibliografica in video conferenza (bn-na.reference@beniculturali.it) .

CATALOGHI

OPAC BNN: ricerca nei cataloghi on-line della Biblioteca Nazionale di Napoli

OPAC Polo SBN di Napoli: ricerca nel catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano aderenti al polo SBN napoletano

OPAC SBN: ricerca nel catalogo collettivo (indice) delle biblioteche italiane che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale

banche dati

LA BIBLIOTECA DIGITALE percorsi di consultazione di manoscritti e testi rari

In questa prima fase non si accede di persona e liberamente in biblioteca. Tutte le istruzioni per accedere ai servizi saranno fornite in tempo reale dal sito web della biblioteca ed attraverso i mass media a cui chiediamo la massima collaborazione .