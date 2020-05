Napoli. Ad Annamaria Colao il premio miglior neuroendocrinologa d’Europa

(ilMerzzogiorno) NAPOLI La prima donna scienziata napoletana a vincere il GEOFFREY HARRIS AWARD. – E’ italiana la prima donna a vincere il riconoscimento europeo Geoffrey Harris Award 2020 per il miglior neuroendocrinologo d’Europa. Il premio per lo scienziato piu’ quotato in campo neuroendocrinologico e’ stato assegnato ad

Annamaria Colao, professore ordinario di endocrinologia, direttrice dell’Uoc di endocrinologia al Policlinico della Federico II di Napoli e coordinatrice dei centri Sio (Societa’ Italiana per l’Obesita’), Easo(Associazione Europea per lo Studio dell’Obesita’), del centro europeo per le malattie endocrine rare (Endo-ERN), per i tumori neuroendocrini (accreditato dalla societa’ Europea per i Tumori Neuroendocrini ENETS) e del centro di riferimento regionale per il trattamento con ormone della crescita. Dall’aprile 2019 e’ titolare della cattedra “Educazione alla salute e sviluppo sostenibile”, prima cattedra Unesco dell’universita’ Federico II. L’elezione a presidente della Societa’ Italiana di Endocrinologia nel giugno 2019 ha portato per la prima volta una donna ai vertici societari dalla fondazione nel 1964. Per l’emergenza Covid, la cerimonia per la consegna del premio, prevista il 22 maggio a Praga, si svolgera’ durante il congresso della Societa’ europea di endocrinologia il 5 settembre. In quella occasione Annamaria Colao terra’ la lettura di apertura sul futuro della neuroendocrinologia. “La lettura trattera’ dei rapporti tra cervello, neuro-ormoni e scelte di vita: nutrizione, ritmo sonno-veglia, sentimenti e, ovviamente, malattie. Sono temi quanto mai attuali in questo momento cosi’ particolare della storia dell’umanita’”, ha spiegato Annamaria Colao che succede al tedesco Gunter Stalla nel riconoscimento del Geoffrey Harris Award, il piu’ importante

premio europeo in questo campo di ricerca, istituito dalla Societa’ Europea di Endocrinologia alla fine degli anni Novanta. E’ un grande onore essere la prima donna in Europa a ricevere questo premio. È un riconoscimento importante – sottolinea Colao – per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e notevoli risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Questo premio, per il quale voglio ringraziare la commissione di scienziati che hanno voluto segnalare il mio curriculum, e’ inoltre un riconoscimento al valore scientifico dell’Universita’ Federico II di Napoli che da sempre rappresenta un punto di riferimento nel mondo della scienza. Questo premio e’ per me uno stimolo ulteriore ad occuparmi con grande dedizione alla Societa’ Italiana di Endocrinologia che rappresenta una eccellenza in campo internazionale e che presiedero’ nel biennio 2021-2023″.