EMERGENZA POVERTA’ MAMME SOLE

(da Moige onlus) Oggi ti raccontiamo la storia di Marta, una giovane mamma che si è ritrovata da sola a occuparsi del suo bambino e del bilancio familiare dopo l’abbondono del marito. Molte mamme come lei, già prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus si trovavano in difficoltà nell’accudire i propri figli, ora devono fare anche i conti con questa nuova realtà. Isolamento, incertezza e peggioramento economico di una situazione già complessa sono solo alcune delle conseguenze di questa crisi. Per Marta e tutte le mamme che si trovano nella sua stessa situazione è nato il progetto “MAMME PER L’ITALIA”, una task force formata da psicologhe, pedagogiste e operatrici sociali per dare supporto e orientamento alle mamme povere, spesso single, che si trovano a dover riorganizzare la propria vita e che devono in moltissimi casi far conciliare il lavoro da casa con i compiti genitoriali. Gli obiettivi del progetto sono: • Sostegno concreto per uscire da una situazione di disagio economico e sociale

• Supporto nella gestione dei figli Queste sono solo alcune delle attività del progetto.

Sono davvero tante le mamme che si trovano in difficoltà, per aiutarle però ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO!