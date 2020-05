Carceri: Lega, Bonafede latita ancora, diserta la commissione Antimafia

(ilMezzogiorno) ROMA “Anche questa sera il ministro Bonafede latita non presentandosi in commissione Antimafia. Da mesi invochiamo chiarimenti sul suo operato, a maggior ragione dopo la vergogna delle scarcerazioni di centinaia di boss mafiosi. Così il Guardasigilli mortifica un’istituzione della nostra Repubblica – deputata per legge ad effettuare indagini – e chi è impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Un messaggio devastante al Paese. Oltre a reclamare rispetto per la sua dignità, Bonafede ne dimostri altrettanto verso la commissione Antimafia. O se ne assuma tutta la responsabilità”.

Così i parlamentari della Lega in commissione Antimafia: Gianluca Cantalamessa, Andrea Dara, Lina Lunesu, Enrico Montani, Luca Paolini, Pasquale Pepe, Erik Pretto, Gianni Tonelli, Francesco Urraro.