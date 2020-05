UNA BENDA NERA SUL MONUMENTO A PAPA GIOVANNI PAOLO II

(ilMezzogiorno) A SARAJEVO, degli sconosciuti hanno messo una benda nera sul monumento in onore di GIOVANNI PAOLO II. Nel centro di Sarajevo, di fronte alla Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù, persone sconosciute hanno messo una benda sul monumento a Papa Giovanni Paolo II. Nei giorni scorsi, a causa dell’annuncio di una Messa commemorativa a Sarajevo per le vittime di Bleiburg, dalla capitale è iniziata una serie di attacchi alla Chiesa cattolica. La Messa sarebbe per commemorare le vittime di Bleiburg, Occorre sapere che nel maggio 1945 decine di migliaia di profughi si arresero alle truppe britanniche per evitare di sottostare al regime comunista di Tito. Riconsegnati al leader jugoslavo, vennero massacrati dai Partigiani titini.