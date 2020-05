Teano. La stella di Tuoro

(Giulio De Monaco) TEANO Parliamo della cronaca, quella più minuta, più nascosta, ma non per questo meno significativa e illuminante. Si tratta di un inventario redatto con minuzia dal parroco di Tuoro Don Giuseppe Ranaldi. Fu scritto proprio nel 1800, né un anno in più, né un anno in meno. Vi sono annotati con cura le suppellettili, gli arredi liturgici, i beni immobili, con le rispettive consistenze, i Censi bollari, i canoni, le rendite, i vari diritti e gli obblighi da rispettare. La chiesa parrocchiale va sotto il titolo di Sant’Andrea apostolo. Mi diceva mio padre di Felice memoria che la parrocchia del Tuoro era ricca e Doviziosa. Per cui Monsignor Sperandeo potette permettersi il lusso di non affidare l’insegnamento di religione, cui corrispondeva un dignitoso stipendio all’ultimo parroco della salubre frazione di Teano, Don Costantino Ruizzo. Una simpaticissima figura di prete, buona forchetta e stimato conoscitore di greco e latino. Don Costantino si poteva più o meno comparare al Pievano Arlotto, delle cui storie amene abbonda certa cronaca ludica di molto molto tempo fa. Per dirvene una Don Costantino era solito benedire le case per Pasqua, un pio uso che ormai si è perduto. Era una pasqua piuttosto calda, cadeva infatti in aprile e il parroco allegramente con relativi chierichetti muniti di aspersorio e di un abbondante cesto colmo di ogni ben di Dio che i parrocchiani in natura avevano corrisposto al loro ” Bel Pastore,” noto come una formidabile forchetta e terrore delle mense di chi lo invitava a pranzo o a cena. A un certo punto il titolare della parrocchia di Sant’Andrea si accorse di essere rimasto senza Acquasanta per benedire le case restanti. Non si sgomento’ , faceva troppo caldo per tornare in chiesa con la strada in salita. Al primo fontanino pubblico provvide a riempire il secchiello di acqua fresca, vi tracciò con somma unzione un bel segno di croce e prosegui’ per la sua strada. Anche la storia minimalista contribuisce alla conoscenza e di conseguenza al relativo amore per la propria Terra.