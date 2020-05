Aldo Moro, un anniversario che non abbiamo potuto celebrare

(ilMezzogiorno) Nesuna celebrazione ufficiale per ricordare, il 9 maggio, l’assassinio di Aldo Moro (i cinque uomini della scorta erano caduti il 16 marzo). Pensare a quella tragedia e alle tante altre consumate in quegli anni fuori dalla ritualità, può risultare utile. Bisogna sfuggire dalla superficialità delle analisi di eventi che per molti, volutamente, hanno perso forza espressiva. L’uccisione di Aldo Moro, come quella di tanti servitori dello Stato, pesa sempre di più. Il Paese trovò, allora, la forza per sconfiggere il terrorismo riaffermare le libertà poste sotto attacco. Ma il sacrificio, la lezione politica e di vita di Moro furono consegnate ai ricordi. Il resto silenzio. Anzi la politica, le idee guida della ricostruzione entrarono in crisi. Le grandi intuizioni di Moro per un Paese moderno e solidale si sfaldarono nel perverso disegno illiberale di sommovimenti di poteri che occuparono spazi impropri. Un fenomeno che ancora resiste. Oggi ci troviamo nel dramma della pandemia. Sono giorni di riflessione. Molti stanno recuperando antiche consapevolezze. Si entrerà in una fase dove c’è bisogno della politica, di una classe dirigente autorevole. Bisogna uscire dal Covid 19 e sconfiggere altri “virus” che da molto tempo hanno distrutto in Italia la passione e la politica. Moro era tutto questo. Incarnava la visione della centralità dell’uomo in un dinamismo che non rinunciava a ricercare giorno per giorno le occasioni di sviluppo civile valorizzando le giuste spinte di cambiamento. Oggi c’è necessità, dunque, di riflettere e operare. Senza politica non si cammina. Le “rivolte” di questi anni con le rozze parole d’ordine hanno rimosso storie nobili come quella di Aldo Moro. Sono rimaste salde, invece, le cinture di corruzione, di criminalità variamente declinate. Non è una utopia quando chiediamo di sottrarre il Paese dall’influsso di allegre compagnie di sedicenti statisi, ma indica un percorso per salvarsi. La gente che ha votato e voterà deve assumersi le proprie responsabilità. Deve finire il tempo degli inganni, delle fughe dalle opportune prese di coscienza. (dall’onorevole Mario Tassone)