Napoli. Immigrato nudo nei pressi del parcheggio dove è avvenuto lo stupro dell’infermiera.

(IlMezzogiorno) NAPOLI UnImmigrato nudo nei pressi del parcheggio dove è avvenuto lo stupro dell’infermiera. Emergenza continua in zona Vasto”. “Un video in nostro possesso documenta che ieri sera un immigrato girava nudo nei pressi del parcheggio dove proprio qualche giorno fa è stata stuprata una infermiera che attendeva nei pressi l’arrivo dell’autobus. Ormai la zona Vasto è un vero e proprio fronte di guerra, per via delle istituzioni locali di sinistra e del Governo nazionale a cui interessa inondare il Paese di quanti più immigrati possibili.

Sia dichiarata emergenza nazionale e siano messe le forze dell’ordine ed i militari nelle condizioni di operare in sicurezza. I napoletani sono esausti e si rischia che la situazione sfugga di mano”.

A dichiararlo in una nota è Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega.

“Il silenzio delle istituzioni locali rispetto alla violenza subita dalla infermiera è vomitevole ed assordante e lo si può spiegare con una sola motivazione: lo stupro lo ha commesso un immigrato ed in italia, quindi, non se ne può parlare. Ma noi non ci faremo mettere il bavaglio come vorrebbe la sinistra radical chic e per questo motivo nelle prossime ore inonderemo i social con foto di cittadini che chiedono giustizia per l’infermiera e serenità per i cittadini del Vasto”, ha concluso la Sapignoli annunciando la campagna lanciata dalla Lega.