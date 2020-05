Napoli Fase2. Tarantino, serve risorgimento per Napoli

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Napoli ha bisogno di uno scatto d’orgoglio: intellettuale, imprenditoriale, politico e istituzionale. Facciamo in modo che questo 2020 sia l’anno del risorgimento napoletano. Dobbiamo dimostrare a noi stessi prima, e a tutto il mondo poi, che Napoli è in grado di risorgere nel segno delle sue eccellenze: la cultura e tutto il suo patrimonio immateriale”. Sono le parole del segretario regionale del Psi Campania, Michele Tarantino, che ha aggiunto: “ripartiamo dall’idea del Maestro Muti, riadattiamola e facciamo di tutta la città il più grande centro culturale del mondo. Organizziamo un “Napoli Pride”!”- ha proseguito Tarantino. “Non una manifestazione per le strade ma negli studi professionali, nei centri culturali, nelle Università, nelle imprese, nelle Istituzioni. Ognuno deve fare la sua parte”-ha proseguito. “Sono certo che Napoli ha un intero tesoro di buone idee ma il vero scatto d’orgoglio deve essere nella prassi. Bisogna scadenzare soluzioni in un panel con date certe e riprogettare la città e i suoi spazi, immaginare un nuovo modello di gestione, un nuovo rapporto con i cittadini. Ripensare la sua urbanista, un nuovo concetto di mobilità, il turismo. Napoli può farlo. E può essere un modello”