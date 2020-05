Un francobollo celebra la Madonna di Loreto, patrona degli aviatori

(Ilmezzogiorno) oggi 8 maggio 2020 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo della Madonna di Loreto, nel centenario della proclamazione a patrona degli aviatori, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. iratura: cinquecentomila esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Fabio Simonelli. La vignetta riproduce in primo piano il logo del Giubileo Lauretano affiancato, in alto a sinistra, dallo stemma dell’Aeronautica Militare. Completano il francobollo, la leggenda “CENTENARIO PROCLAMAZIONE” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale di Roma VR – Piazza San Silvestro.

Il francobollo sarà disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.