Scuola. L’SOS di una mamma: “Dateci Giga non tablet che non possiamo usare”

(redazione scuola). La scuola della Didattica a Distanza rischia di far tornare indietro la nostra società di oltre mezzo secolo. A due mesi di distanza dall’adozione di tale metodologia di apprendimento è possibile trarne un primo bilancio. In questa modalità studiano solo i ragazzi che hanno alle spalle famiglie di buon livello socio-culturale, ovvero genitori che credono nella scuola, che possono aiutare i loro figli e dare loro motivazioni. Gli altri e sono tantissimi, sono fuori gioco, lasciati al proprio disagio, senza spazi da condividere con persone diverse diverse da loro, senza insegnanti, professori ed educatori che possano dare loro una mano.

Oltre mezzo secolo fa Don Milani parlava della scuola come “ospedale che curava i sani e lasciava fuori i malati”, questo rischia di divenire la scuola della didattica a distanza.

C’è il problema di divario digitale nelle famiglie, ma non è il solo. Le famiglie più povere dovrebbero imparare ad usare la tecnologia, a non consumare Giga inutili. Le compagnie telefoniche su questo non aiutano, fanno il contrario, incentivano il consumo dei dati. Non tutte le famiglie hanno wi.fi, internet e fibra nelle proprie abitazioni. La didattica a distanza genera delle enormi differenze sociali: vanno avanti solo i ragazzi con famiglie almeno benestanti. Le famiglie normali arrancano. Quelle povere sono tagliate fuori e rischiano di rimandare i figli in strada a buscarsi la giornata, con conseguenti problemi di dispersione scolastica.

I genitori chiedono aiuto: chiamano i coordinatori di classe perché non sanno usare i tablet o i chromebook, chiedono di poterlo vendere per acquistare giga (tanto usiamo il telefonino!); ma molti genitori non sono in grado di seguire i figli. Questo compito lo facevamo gli insegnanti, i professori, gli educatori a scuola, ma con la didattica a distanza come possono continuare a farlo?