La cattedrale di Teano e il suo fascino

(Giulio De Monaco) TEANO – Nel 1997 Max Coppola stilo’ una tesi di laurea sul duomo di Teano ben prima che il sottotenente capo di Benedetto ne chiudesse rovinosamente il ciclo con la storia dettagliata del suo bombardamento.

In ben 193 pagine il Coppola,partendo da lontano ricostruisce con una sterminata bibliografia, una variegata piattaforma di immagini, documenti originali di archivio, cartografie illustrative la biografia architettonica del Duomo. Anni dopo Monsignor Aiello con Le monache clarisse di Pietravairano scrisse una originale vita di San Paride a fumetti e un musical del Santo Patrono che mai andò in scena Anche Domenico Caiazzo di pirofessione avvocato scrisse una opera dal chilometrico titolo sulle gesta di San Paride, secondo lui sterminatore degli Ariani e lo piazza a ridosso dell’ Alto medioevo anni dopo il San Paride tardo antico. Ho invitato Amici, tra cui la professoressa Carmen Autieri, il sottotenente capo di Benedetto, la professoressa Linda Verdolotti a scrivere una biografia nuova fresca vibrante di San Paride. Mi hanno promesso che lo faranno, in caso contrario si potrebbe edire in un unico volume in copia anastatica la biografia del canonico De Monaco sul Santo Vescovo insieme allo schizzo monografico sulla cattedrale e sul fondatore della diocesi del canonico cantore Don Filomeno Cipolla. Ancora in vita mi promise di scriverlo il coloratissimo professor Minions e di Felice memoria, ma non fece in tempo.