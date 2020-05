Comunicazione ai lettori de “Il Messaggio” di Teano

(Giulio De Monaco) TEANO -Distinta redazione de “Il Messaggio di Teano”, amabili concittadini ho maturato la decisione di dimettermi dal giornale per motivi strettamente personali. Era ora; dopo la morte del caro Tonino le cose hanno assunto una dimensione che non combacia con la mia, pertanto cambio testata passando a Caserta24ore dell’ amabile Direttore Preside Paolo Mesolella, come abbandonai “il Sidicino”, morto Guido, così lascio il Messaggio, morto Tonino, con una punta di nostalgia. Invio i saluti a tutti voi e abbraccio con affetto i miei lettori.