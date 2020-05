Napoli. Infermiera violentata: orrore a Napoli ma il governo vuole maxisanatoria clandestini

(ilMezzogiorno) NAPOLI – “Orrore a Napoli. Un senegalese ha violentato un’infermiera, una donna in prima linea contro il Covid. Un fatto di inaudita gravità. E invece il governo pensa a regolarizzare 600mila clandestini. Così come De Luca ad avviare al lavoro 20mila immigrati. Ecco i frutti del buonismo della sinistra, che tutela chi non rispetta le regole. Da anni denunciamo lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la zona di Piazza Garibaldi, del Vasto e della stazione centrale. La rinuncia dello Stato a far rispettare le regole in questa parte di città sotto scacco di clandestini che spacciano, si ubriacano e stuprano ha responsabilità – anche politiche – ben precise”.

Così il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa.