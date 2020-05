Infermiera violentata: Castiello: che dicono Bellanova e Lamorgese?

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Mi chiedo cosa stiano pensando i ministri Bellanova e Lamorgese, donne come me, sulla violenza sessuale subita a Napoli, domenica scorsa, da una infermiera 45enne per mano di un senegalese irregolare in pieno giorno e a pochi metri dalla stazione centrale. Il racconto della donna è agghiacciante e, a leggerlo, si coglie il rabbrividente contrasto tra la solidarietà negatale da una passante donna, che ha omesso di intervenire, e quella invece attenta e prolungata e subito accordatale dalla dirigente delle volanti della Questura di Napoli cui va il mio ringraziamento e plauso per la professionalità dimostrata. Dico questo perché, in queste ore, sembra di riassistere a film già visti in cui, a pagare prezzi altissimi, sono ancora una volta le donne. Uno sconcio che dovrebbe indurre Bellanova e Lamorgese a ben altri impegni e riflessioni che non quello di concentrarsi sull’assurda sanatoria di 600mila clandestini alla cui ‘categoria’ appartiene il violentatore di Napoli. Le nostre città non sono più sicure e le forze dell’ordine, costantemente disincentivate dal governo, sono in grande difficoltà. Lamorgese e Bellanova facciano qualcosa per garantire sicurezza perché, quando questa manca, le prime ad essere esposte sono le donne”.mLo dichiara la deputata campana della Lega, Pina Castiello.