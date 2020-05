(ilMezzogiorno) ROMA. La Conferenza Episcopale Italiana e il governo firmano il protocollo. Da lunedì 18 maggio saranno consentite le messe. Ritorna la libertà religiosa. Per oltre 2 mesi infatti non è stato consentito un diritto umano fondamentale con un semplice atto amministrativo, e tutto perchè secondo un comitato di scienziati non eletti da nessuno, c’era una buona ragione per farlo. Eppure non esiste una buona ragione per impedire unilateralmente l’esercizio della libertà di culto. Questo l’intervento del senatore Pillon Tenuto in aula questa mattina: ” Ricordo a me stesso che l’articolo 7 della Costituzione garantisce l’indipendenza e la reciproca sovranità dello Stato e della Chiesa e l’articolo 19 della nostra Costituzione garantisce la libertà per tutti i cittadini italiani di professare liberamente la fede in forma individuale ed associata e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Questo è un articolo della Costituzione. Questi articoli sono scritti con il sangue di martiri che in duemila anni hanno preferito la morte piuttosto che rinunciare ai sacramenti. Sine dominico non possumus, gridavano i martiri di Abitina, 49 cristiani martirizzati da Diocleziano nel 304 dopo Cristo. Il loro vescovo obbedì all’editto imperiale e consegnò i Testi sacri alle autorità, ma i fedeli con il presbitero Saturnino continuarono a celebrare la messa e furono per questo arrestati, torturati e uccisi e tutti prima di morire dissero: «Sine dominico non possumus». Ebbene, questi articoli della Costituzione scritti con il sangue dei martiri sono fatti strame da un atto amministrativo subordinato, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, con cui questo Governo alla lettera i) blocca qualsiasi possibilità di celebrazioni religiose con il popolo. Se l’avesse fatto un Governo di centro-destra, sareste tutti scesi in piazza gridando allo scandalo per la lesione della libertà religiosa (Applausi), ma siccome lo fate voi allora potete fare qualunque cosa, addirittura con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contraddire le più elementari libertà religiose che noi abbiamo nel nostro Paese. È la prima Pasqua in duemila anni senza sacramenti, abbiamo visto preti denunciati come in Cina, messe interrotte. Piena solidarietà voglio professare a don Lino Viola e a tutti i parroci che hanno visto interrotta la messa a causa di questo sciagurato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, persone defunte bruciate come cani, senza funerale, chiuse in urne senza nome, con buona pace di quello che secondo Foscolo ci distingueva dalle belve. Abbiamo addirittura un Fiorello beffardo che ci chiede di pregare nel gabinetto, non abbiamo costruito come cristiani le cattedrali per poi essere chiusi in bagno a pregare. (Applausi). Coloro che hanno deciso tutto questo hanno lasciato il popolo italiano senza sacramenti proprio nel momento più difficile della sua storia recente. Nemmeno Mussolini, nemmeno Hitler ardirono tanto, e voi lo avete fatto con la scusa del virus. Eppure, avete lasciato aperti i supermercati, gli empori e persino i tabaccai, ma niente messe. Avete riaperto le aziende, avete aperto perfino la toelettatura dei cani, ma niente messe. Ora non avete più scuse, sono passati due ordini del giorno, uno al Senato, approvato da questa Assemblea l’8 aprile e ieri un emendamento alla Camera e nonostante questo ancora di messe non si parla. Non siamo cani, siamo anime incarnate, chiamate alla vita eterna. Ci avete lasciato il cibo per il corpo che muore e lo avete tolto per l’anima immortale. Se aveste voluto, avreste potuto trovare il modo per garantire i sacramenti in sicurezza. La verità è che questo Governo ha un’anima profondamente anticristiana. (Applausi). Non si capisce, diversamente, perché 14 persone possono andare a messa se c’è un feretro, ma le stesse 14 persone se non c’è la bara non possono più andare a messa. Voi mi capite, rasentiamo il ridicolo. (Applausi). Ora basta, lo chiedo a lei Presidente, nel suo altissimo ruolo istituzionale, si faccia – la prego – interprete del sentimento e della volontà di tantissimi cittadini e cittadine di famiglie italiane private del cibo dell’anima da ormai due mesi. La prego, interceda presso questo Governo perché si riapra subito, ora, da oggi la celebrazione pubblica dei sacramenti e questo non lo dico come un appello, ma il buon Dio, o se preferite per chi non ci crede la storia, ha sempre fatto giustizia di chi ha oppresso il suo popolo, dal faraone a Diocleziano e a tutto il suo impero, fino ai dittatorelli di qua e di là. Non vorrei che succedesse lo stesso anche a questo Governo. (Applausi)