Coronavirus e Fase 2, assembramenti ed irresponsabilità: l’allerta resta alta

(Riccardo Lippiello) CASERTA I primi giorni di libertà hanno già confermato i timori degli addetti ai lavori in vista dell’allentamento delle restrizioni anticontagio: troppi cittadini stanno dimostrando scarso senso di responsabilità, approfittando della Fase 2 per incontrare amici e socializzare in pericolosi assembramenti tra una corsetta, una passeggiata o seduti a una panchina. Una Fase 2 alquanto preoccupante. Infatti, giovani e adulti in assembramento per scambiare chiacchiere tra loro, senza rispetto della sicurezza e del decreto sta trasformando questa fase in un fenomeno allarmante. Sembra che il peggio sia passato, si ride e si scherza come nulla fosse accaduto. La paura del virus, del rischio di essere contagiati, sembra già svanita dopo quasi due mesi di permanenza forzata in casa. Infatti, numerosi cittadini hanno preso d’assalto le strade ed i parchi, creando dei veri e propri assembramenti vietati dal Dpcm del Governo. Tante segnalazioni di assembramenti nella provincia di Caserta, di cui alcune, nei vari luoghi ci sono Teano, Sessa Aurunca, Mondragone, Carinola e le varie frazioni senza escludere altri comuni dove, con gesti di irresponsabilità, ed approfittando della Fase 2, tantissime persone si incontrano in pericolosi assembramenti, tra una corsetta in compagnia o una passeggiata o seduti a una panchina senza le mascherine per evitare il contagio.