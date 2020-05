Carceri: Bonafede diserta ancora commissione Antimafia, Morra batta colpo

(ilMezzogiorno) – “Il ministro Bonafede continua a mortificare la commissione Antimafia. Per lavorare, questa istituzione ha bisogno di audire persone e ricevere documenti. Ministro della Giustizia compreso. Ma il Guardasigilli – da mesi – diserta sistematicamente le richieste formali di convocazione da parte della commissione. Allo stesso modo, Basentini – ormai dimessosi – non si è mai presentato negli ultimi mesi e il Dap, a tutt’oggi, ha fornito solo in parte – e con grave ritardo – la documentazione richiesta per appurare i motivi di queste scarcerazioni di boss mafiosi tra i quali il carceriere del piccolo Di Matteo. Condividiamo la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra nei confronti del ministro Bonafede. Evidenziamo inoltre l’imbarazzo del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, ma se lui per primo continuerà a non battere un colpo finirà suo malgrado per rendersi lui stesso complice di questa latitanza in commissione da parte del Guardasigilli”. Così i parlamentari della Lega in commissione Antimafia: Gianluca Cantalamessa, Andrea Dara, Lina Lunesu, Enrico Montani, Luca Paolini, Pasquale Pepe, Erik Pretto, Gianni Tonelli, Francesco Urraro.