Napoli. Capone è il nuovo direttore della Biblioteca Nazionale

(IlMezzogiorno) NAPOLI Napoletano, laureato in lettere e filosofia con una vasta esperienza nel settore della professione bibliotecaria e archivistica e dell’amministrazione e comunicazione dei beni culturali, dal marzo 2019 Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania, Gabriele Capone, assume dal primo maggio ad interim anche la prestigiosa quanto impegnativa guida della biblioteca napoletana, considerata per importanza e ricchezza del patrimonio la terza d’Italia. È già al lavoro per organizzare la riapertura della Biblioteca e la normalizzazione dei servizi, chiusi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Nell’ambito del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Capone ha già ricoperto importanti incarichi come quello nei ruoli ispettivi del Ministero e di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,Antimo Cesaro. Profondo conoscitore delle ricchezze ambientali, archeologiche e paesaggistiche regionali, studioso dei sistemi Bibliotecari ed Archivistici della Campania, Gabriele Capone è stato autore di numerosi saggi ed articoli specialisti dedicati alla città di Napoli.​