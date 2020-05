La Madonna Nera di Oropa è apparsa a Cristina

(IlMezzogiorno) Cristina due settimane fa ha visto in transfert medianico la Madonna Nera di Oropa (Biella), mentre era sola in casa. E le ha detto che tornerà la pace sulla Terra Questo è il suo racconto di quei momenti: “ L’ultima e bellissima apparizione che ho avuto della Madonna Nera l’ho avuta poche settimane fa: mi è apparsa avvolta nel suo grande mantello pieno di energia. La Madonna ha usato parole delicate ma forti al tempo stesso per incitarmi a spronare le persone a pregare ancora di più in questo periodo così difficile per il mondo. Mi ha parlato della Terra e mi ha detto che l’uomo deve smettere di avere paura, che presto tornerà la pace, la speranza, l’unione e l’amore sulla terra. La Madonna Nera mi ha dato molta speranza per un mondo che diventerà migliore se si compiranno i dovuti sforzi sulla Terra in maniera positiva. Alleati gli uni verso gli altri, fratelli e sorelle per sempre gli angeli sono gli alleati della Madonna. Io ho la fortuna di avere apparizioni della Madonna e mi rendo conto di quanto sia importante farlo sapere agli altri”. Per saperne di più è possibile contattare la medium e veggente Cristina Crudo di Mariano Comense, tramite l’email cristinacrudo1974@gmail.com