Cancello ed Arnone: Gruppo Comunale di Protezione Civile in trasferta.

(Caserta24ore) CANCELLO ARNONE La Protezione Civile della Regione Campania, con l’intensificarsi dei controlli in ragione dei numerosi pendolari provenienti da altre Regioni, ha richiesto il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Cancello ed Arnone, coordinato da Angelo Sammarco.

“È l’ulteriore prova di una squadra che continua a dimostrarsi costantemente all’altezza dell’emergenza”. Queste le parole di Angelo Sammarco, che continua: “una squadra che sono fiero di coordinare e che, giorno per giorno, prosegue senza sosta l’attività di assistenza e di supporto alla popolazione in questo periodo emergenziale”.