UCRONIA : Se JFK avesse sposato la fidanzata argentina?!?

(Arcangelo Santoro) John Fitzgerald Kennedy, usciva con Stella, figlia dell’ambasciatore argentino a Londra, Miguel A. Cárcano e di Stella de Morra. Era conosciuta come Baby, è morta nella sua casa di Buenos Aires nel 2018. Aveva da poco compiuto 102 anni. Si era sposata con Sir Ednam conte di Dudley, hanno avuto due figlie e un figlio. Molti anni dopo, divorziata, era tornata in patria. Lei e Jack Kennedy, hanno avuto una storia appassionata, ai tempi in cui Joseph Kennedy era ambasciatore USA a Londra. Presso la Kennedy Library di Boston è possibile leggere le loro lettere. La corrispondenza iniziò nel 1939 e fu intensa fino al suo matrimonio con Jackie. Più di rado, ma continuarono a scriversi fino alla vigilia di Dallas. Lei, Jackie ed i rispettivi figli divennero molto amici. Ogni volta che si recavano in Argentina, erano suoi ospiti. “Baby” si trovava a New York quando Jackie è morta ed è stata una delle poche persone che ha visitato la casa di Jackie nell’ attico di Fifth Avenue.

Come sarebbe stata la vita a fianco di questa donna? Magari lo avrebbe convinto a dedicarsi solo agli affari e lasciare la politica agli altri fratelli?