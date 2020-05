Nella redazione di Caserta24ore arriva Giulio De Monaco

(Il Direttore) TEANO Il giornalista Giulio De Monaco entra nella redazione di Caserta24ore – Il Mezzogiorno. Lascia Il Messaggio di Teano per entrare nella grande famiglia di Caserta24ore, che è stata la prima a pubblicare la rivendicazione delle Brigate Rosse dopo l’assassinio di Walter Biagi. Scrive Gianluca Parisi nel suo libro “Redazione Chiocciola”: “Il documento di rivendicazione dell’assassinio Biagi nel 2002 quasi immediatamente fu considerato attendibile dagli investigatori, nonostante ciò, nessuna fra le agenzie di stampa, e i quotidiani, ha ritenuto di doverlo pubblicare in rete. Solo una piccola agenzia di stampa campana, Caserta24ore, ha scelto di darne conto pubblicamente. Negli anni successivi l’evento mediatico, Caserta24ore è finita nei manuali di giornalismo delle facoltà di Scienze della Comunicazione”. Giulio De Monaco, giornalista di Teano, è conosciuto per la sua penna ironica e pungente ma anche per la sua feconda attività di storico. Ha pubblicato tra i tanti libri: “Vecchie strade”, “L’orgoglio dei Sidicini”,“Fulgore di Teano”, “Come la monaca di Monza”, “La cattedrale di Teano”, ”Il convento di Sant’Antonio” ed altri libri ancora. Gli diamo il benvenuto per una fruttuosa collaborazione.