Cristina Crudo parla con gli Angeli e ci dona il suo libro “Sentieri di speranza”

Il libro di Cristina Crudo sugli Angeli si pone un obiettivo ambizioso: “ Cari lettori, scrive, in questo mio libro di lettere degli Angeli Custodi guida , vi regalo i pensieri che custodisco da tanti anni sugli angeli verso la Terra. Il mio libro di sensitiva vi farà capire molte cose di voi stessi, ma soprattutto vi farà riscoprire la vostra anima e la luce del paradiso degli Angeli guida”. Abbiamo letto il libro e l’abbiamo trovato stimolante, fin dal primo capitolo. Un libro da leggere ispirati e con la dovuta disposizione d’animo. “Gli angeli, spiega, mi sono apparsi con i loro messaggi nei momenti più imprevisti, nei momenti peggiori, nei posti più disparati della mia vita. Gli Angeli arrivano e come un fulmine lasciano un loro messaggio per la pace sulla terra. Che dire, vorrei poter dire a tutti: ricordate che il vostro angelo custode vi guida con amore e quando voi non ce la fate, è lui che vola per voi in cerca di aiuto. Ricordatevi sempre che la vita è legata con una corda agli angeli”. Cristina Crudo è una medium di Mariano Comense, in provincia di Como, che dialoga con gli angeli e grazie a loro aiuta persone in difficoltà. Lo fa per missione: con lo scopo, dice, di far conoscere e dare la parola agli angeli. Dona la speranza in un mondo oggi povero di speranze e di entusiasmi. Gli angeli ci parlano attraverso la sua scrittura automatica. Le riflessioni, gli aforismi, le parole scritte nel libro, gli sono state sussurrate dagli angeli. Cristina si definisce “la scrittrice degli angeli”, ha 46 anni e il suo libro sugli angeli si intitola “Sentieri dell’anima”. Da quando era bambina, ascolta le parole degli angeli e le cattura, attraverso la scrittura automatica. Scrive:” Gli Angeli mi stanno vicina, amo questa vita. .Sento gli Angeli nel cuore e una voglia di vivere pazzesca “. Seduta dinanzi ad un angelo in volo, scrive, mi beo di questa soave visione. “All’improvviso l’angelo parla e mi racconta qualcosa di me ma anche qualcosa di sé: il tempo si ferma nel tempo che l’angelo è con me, tutto sembra attutito, come una passeggiata sulla neve mentre gli angeli lasciano messaggi di pace e di speranza. Gli angeli mi sorprendono sempre per il coraggio che ci mettono nel salvare la vita della gente dalle ingiustizie e dalla malvagità. Loro, dispensatori di energia cosmica, riportano la luce nel buio e lasciano un sorriso dove prima c’era tristezza. Non c’è un momento in cui gli angeli non si accorgono di noi: viaggiano nel tempo e nello spazio e si trasformano se sappiamo coglierne i segni. La luce buona degli Angeli domina il mondo degli umili e dei buoni”. Gli confida un angelo:” Lassù tutto è pace e silenzio. La voce della Madonna ha un suono meraviglioso, canta per i suoi angeli e le anime che ci sono lassù. Quel posto è un posto incredibile dove possono arrivare solo i puri di cuore, coloro che nella vita terrena hanno cercato, voluto il bene, soprattutto quello degli altri, pensando meno a se stessi. Il Paradiso è uno spazio del cielo: lassù le anime pregano e aiutano i loro cari in terra. La meraviglia del mondo terreno è grande ma non è nulla in confronto al mondo del cielo lassù. Tutto è pace e gli angeli lavorano per il bene del mondo, viaggiano tra il cielo, il paradiso, la terra e non smettono mai di seguire le persone da loro protette. Tutti abbiamo degli angeli e tutti, se vogliamo, possiamo sentirli vicini. Gli angeli comunicano e parlano: io non ho mai chiesto nulla di materiale dagli angeli e loro mi hanno sempre aiutato a vivere una vita tranquilla. La cosa più importante per me è l’amore dei miei angeli. Gli angeli proteggono, la loro compagnia sostiene le persone, la loro energia si espande creando su ognuno di noi, una luce di protezione. Gli angeli sono pura luce. Lo spazio e il tempo non esistono, tutto è infinito. Gli angeli disarmano con la loro tenerezza, addolciscono i momenti di solitudine. Non dimenticherò mai il dolore ma ringrazio sempre i miei angeli per la gioia che mi hanno dato di vivere.

Cristina

Cristina nasce il 26 marzo 1974 ad Asso, piccolo paese di montagna pieno di chiese, in provincia di Como. Vive ad Asso fino all’età di 25 anni ma, da bambina, scopre di essere una Medium e di avere il dono di ascoltare gli Angeli. All’età di 19 anni decide di diventare una sensitiva per stare vicino alla gente ed apre una sorte di studio di “medianicità”, lo studio Luna blu. All’età di 25 anni lascia l’Italia e in Svizzera sposa Massimo con il quale ha due figli, Eros e Sasha, che oggi hanno 18 e 15 anni e studiano in Svizzera. Trascorre tanti anni in Svizzera dove aiuta le persone come medium grazie gli angeli. Ma tre anni fa è ritornata a Mariano Comense.

San Girolamo Emiliani

Il suo santo guida è san Girolamo Emiliani che si venera nel santuario di Vercurago in provincia di Lecco. Frequenta il santuario da tanti anni e ha avuto grazie dal santo. Spiega: ”Mio figlio Sasha è stato operato al cuore a 7 mesi, san Girolamo mi è apparso ed ha fatto il miracolo di salvarlo mentre stava morendo ed era in coma. Percepisco anche Padre Pio. Nella mia vita ho sognato padre Pio ventidue volte. Nella mia vita, grazie a San Girolamo Emiliani e a Padre Pio, ci sono stati due episodi miracolosi che hanno interessato i miei due figli,

San Girolamo ed Eros

Il primo è accaduto il 24 dicembre 2001, giorno in cui ho partorito, con parto cesareo, all’ospedale di Locarno in Svizzera, mio figlio Eros che adesso ha18 anni. Durante il parto ci sono state complicazioni respiratorie: il bambino è nato che era quasi morto. I medici l’hanno portato via e dopo tanti minuti di coma, si è svegliato. Mentre io ero in sala operatoria sveglia, perché avevo fatto il cesareo con anestesia locale, ho visto l’immagine di San Girolamo Emiliani nella sala parto. L’ho pregato tantissimo, visto che io vado al santuario di San Girolamo Emiliani a pregare dal 1999 e dopo che è scomparso, i dottori sono venuti a dirmi in sala parto che il bambino si era miracolosamente salvato. Per un po’ di tempo l’hanno messo in incubatrice perché non riusciva a respirare da solo a causa di un’infezione. Io ho subito appoggiato sulla sua incubatrice l’immagine e il “rosario” di San Girolamo Emiliani che mi portavo sempre dietro. Tutti i giorni pregavo San Girolamo Emiliani di salvare mio figlio che è stato dieci giorni tra la vita e la morte. All’inizio non riusciva a mangiare perché era molto debole e anche io stavo male perché dopo l’operazione sono finita sulla sedia a rotelle: non riuscivo a camminare più. In quei giorni io benedicevo mio figlio con l’acqua benedetta di San Girolamo che prendo nel santuario e porto sempre con me in una bottiglietta nella borsa. San Girolamo mi è apparso sorridente dicendo che saremmo tornati a casa presto e che il bambino sarebbe guarito completamente. Il santo mi ha fatto la grazia perché dopo alcuni giorni mio figlio è stato tolto dall’incubatrice, mangiava normalmente, l’infezione era scomparsa e respirava bene. Siano tornati a casa in Svizzera e vedevo il bambino crescere bene. Ora è diventato un bravo ragazzo, grande e sano, senza problemi di salute grazie all’intercessione di San Girolamo di Vercurago, un santuario che ho nel cuore, e dove vado diverse volte l’anno a pregare..

Sasha e Padre Pio

L’altro miracolo è successo a Sasha, il mio secondo figlio, che oggi ha 15 anni. E’ cardiopatico. E’ nato con un parto naturale molto difficile, perché i medici ci abbiamo messo numerose ore per farlo uscire dalla pancia e mentre io partorivo, gli angeli mi hanno detto con un’apparizione che mio figlio rischiava di morire. Quindi io sapevo fin dall’inizio, che mio figlio avrebbe avuto problemi. Quando è nato aveva dei tremori e dei pallori inspiegabili. I medici svizzeri all’ospedale di Bellinzona hanno voluto fargli un esame completo per vedere se era cardiopatico. Lui è nato a Mendrisio ma lo abbiamo dovuto trasportare in ambulanza a Bellinzona dove il cardiologo ha potuto appurare che era nato con l’aorta quasi chiusa e che andava operato presto diversamente sarebbe morto. Per me era iniziato un calvario perché far crescere un bambino cardiopatico, anche solo facendo bere il latte, era difficile. Ho passato sette mesi con visite dal cardiologo, tenendo mio figlio sempre sotto controllo, ma padre Pio mi appariva dicendomi che ce l’avrebbe fatta.

Il miracolo è avvenuto a Zurigo quando il bambino aveva sette mesi. Il bambino è nato il 23 novembre del 2004 mentre l’operazione è stata fatta a luglio 2005 al Kinder ospital di Zurigo, il miglior ospedale per bambini della Svizzera. L’operazione di Sashia è durata più di 5 ore: il chirurgo era molto bravo e subito ci ha detto che il bambino rischiava di morire perché aprire un’aorta, sistemare tutto quello che c’era da sistemare nel suo cuore, non era una cosa semplice: io continuavo a sentire padre Pio vicino con messaggi medianici. Quando quella mattina mio figlio è stato operato, io e mio marito abbiamo aspettato 5 ore fuori dalla sala operatoria e anche il mio bambino Eros era con noi. Terminata l’operazione il chirurgo è uscito e ci ha detto che l’operazione sembrava andata bene ma che il bambino stava morendo, non ce la poteva fare. Io mi sono sentita male, sono quasi svenuta, sono andata un attimo a sedermi su una poltrona e mentre ero lì in fase medianica, mi passò davanti il volto sorridente di padre Pio vestito da sacerdote e sentii la sua voce che mi diceva: “Il bambino ce la farà”. Dopo l’apparizione di padre Pio sono passati 10 minuti, il chirurgo è uscito dalla sala operatoria e ci ha detto:” E’ un miracolo, il bambino ha ripreso le attività vitali e forse riusciamo a salvargli la vita”. Da lì è cominciata la guarigione: il bambino ha ripreso a mangiare ma è stato in coma farmacologico per diversi giorni. Ma durante il decorso della malattia padre Pio mi è stato vicino e dopo qualche giorno siamo riusciti a tornare a casa con Sasha che stava finalmente bene e che non era più in pericolo di vita. Non smetterò mai di ringraziare padre Pio per la grazia che ha concesso al mio bambino Sasha che poi ha sempre avuto una vita normale.

Un’altra grazia gli angeli l’hanno fatta a me. Io sono nata il 26 marzo 1974 ad Asso, in provincia di Como e all’età di un anno avevo le convulsioni. Mia madre pregava tanto i santi e la Madonna che Dio mi salvasse da questi attacchi convulsivi che mi facevano tremare. “Io avevo appena un anno, mi raccontava mia madre, era un giorno di agosto e lei era in macchina con un mio zio perché dovevano fare delle commissioni. Sembrava che io stessi bene ma in macchina mi sono sentita male a causa delle convulsioni, sono andata in coma e non respiravo più. Loro si trovavano vicino a Gallarate. Hanno fermato la macchina in una strada deserta e non c’era in giro nessuno. All’improvviso sono apparsi due uomini che si sono buttati su di me facendomi la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco fino a farmi rinvenire, poi hanno chiesto a mia madre di seguirli e ci hanno portate all’ospedale di Gallarate. Entrati nell’ospedale, sono spariti. Io ho sempre avuto la sensazione che questi due fossero angeli custodi. Da allora io ho avuto una vita normale e le convulsioni sono scomparse.

Gli angeli custodi

“Gli angeli, scrive Cristina nel suo libro, li percepisco in forma di luce bianca ma anche colorata e mi dettano messaggi per le persone, aforismi, pensieri che dedicano al mondo esterno. Da medium li sento e vedo le parole che mi trasmettono per trascriverle su carta in forma automatica. Arrivano quando hanno qualcosa da comunicare. Al mio Angelo guida a volte si aggiungono altri due angeli. Gli angeli li avverto la mattina, dopo essermi svegliata, intorno alle nove , oppure la sera alle 21, mai di notte. Li sento in quei pochi minuti che mi trasmettono il messaggio e poi non li vedo più. Ad un certo punto mi sento chiamare e capisco che debbo prendere la penna e scrivere un messaggio. Gli angeli li percepisco da piccola ma ho anche un rapporto con Padre Pio: lo avverto a livello medianico . Anche Padre Pio mi lascia messaggi di pace per il mondo e io mi appoggio molto a lui. Con la preghiera ho visitato tanti santuari ed ho anche il dono di avere avuto messaggi dalla Madonna. La Madonnina e gli Angeli mi hanno insegnato tantissime cose in questi 45 anni di vita da medium, soprattutto mi hanno insegnato ad essere buona con la gente, con tutta la gente anche con quella che sbaglia soprattutto con quella.

La Madonna di Cristina

Cristina quindi è anche una veggente. La Madonna quando appare a Cristina, “ha un volto piccolo, delicato, mani piccole e piedi piccoli che nasconde pudicamente sotto al mantello; il mantello, gigantesco, copre tutto il cielo. Spesso ha un rosario in mano e una corona sulla testa. La Madonna ha una voce gentile in cui avverto il soffio nel vento dell’aldilà.” Scrivo, dice, le parole in transfert. La Madonna vuole da me fortemente che raggiunga le persone con questo libro per farle capire che lei contatta i medium e le veggenti, per dare il suo conforto, la sua protezione. Io ho la fortuna di percepire la Madonna, di sentirla, di vederla, ma il mio momento magico lo vivo in chiesa e nei santuari dove lei mi dà segni della sua presenza. Mi appare vestita di bianco, azzurro, rosso. Mi appare bianca e azzurro quando i suoi messaggi di pace sono positivi, mi appare rossa quando ci sono problemi. Ricordo quando l’ho vista nel 1999 , avevo 25 anni, e mi trovavo dietro al giardino di mia nonna Angelica ad Asso. In un boschetto ho visto la Madonna con un mantello bianco e azzurro. Mi sono messa in ginocchio e lei allungando la mano, mi ha detto che la mia vita sarebbe cambiata. La stesso anno sono dovuta andare in Svizzera dove mi sono sposata e ho avuto i miei bambini.

La Madonna a volte ha un cuore tra le mani, trafitto: è il cuore della gente che soffre sulla terra a causa delle malattie, delle pestilenze, dei danni provocati dall’uomo stesso, a volte per le guerre, per le battaglie. La Madonna non smetterà mai di apparire perché è la nostra mamma del cielo. Appare ai veggenti come me. Le apparizioni mariane della Madonna nella mia vita mi hanno fortificato nei momenti del dolore: 45 anni vissuti intensamente. In una delle sue apparizioni la Madonna mi disse: “ Cristina dì alla terra che il pianeta è malato, che l’uomo è privo di sentimenti puri, che quando sta male chiede il mio aiuto e io vengo in suo soccorso, ma non è giusto questo per Gesù che è stato Crocifisso per voi, per loro, per la terra. Devi dire a tutti Cristina che Maria spesso sanguina e lacrima e lo fa per attirare l’attenzione della gente su di lei, per far sì che la gente capisca che le preghiere sono viste da Maria come atti d’amore. Maria prosegue il cammino della fede aiutando Gesù in cielo e in terra facendo si che l’uomo cambi strada, diventi più dolce, più buono, più sincero, più credente”. La Madonna le appare a volte bianca, a volte azzurra, a volte rosa nel mantello, ma sempre delicata e bellissima. “Sentire i messaggi della Madonna, spiega, mi ha rafforzato l’anima, mi ha forgiato. La Madonna mi ha insegnato a dare senza chiedere nulla in cambio. Quando appare lo fa per dire che non si prega abbastanza, che bisogna pregare e fare buone azioni, anche con persone sconosciute”. La Madonna una volta mi ha detto: “Circoscrivi il mondo con una penna medianica, dillo forte che mi vedi, che mi senti e che hai miei messaggi dal cielo. Dillo forte, gridalo al mondo intero che io esisto e che tu mi vedi da quando eri bambina. Aiutami Cristina a salvare la fede del mondo, usa la tua dolcezza di figlia mia. Cristina tu devi dirlo che vedi la Madonna. La Madonna vuole così”.