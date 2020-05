Napoli. Gianni Barone Primario del Fatebenefratelli ha sconfitto il coronavirus con la preghiera

(di Paolo MESOLELLA) NAPOLI Il prof. Gianni Barone, primario di chirurgia generale e vascolare e Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, ha vinto la sua lotta contro il coronavirus grazie alla preghiera. La sua guarigione, ci ha spiegato, non è dovuta alla scienza, alle cure mediche, alla terapia del prof. Ascierto, ma all’intervento di qualcuno, ad una luce, ad una voce che gli detto:”Questa notte guarisci”. E’ dovuta ad un miracolo. Abbiamo ascoltato, con attenzione l’incredibile racconto del professore Baroni che ha risposto volentieri alle nostre domande. Perché la sua testimonianza su quello che gli è accaduto, non è interessante solo per i cristiani, ma anche per i non cristiani. La testimonianza di un grande medico e docente universitario che ha eseguito oltre 30 mila interventi chirurgici ed è autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.

“Io mi sono contagiato, ricorda, a metà marzo. Durante i primi giorni pensavo che la malattia fosse lieve. Tant’è che mi sono curato da solo, a casa, seguendo le linee guida indicate dal Ministero della sanità. Dopo sette giorni però, la malattia si è aggravata in modo precipitoso. Oltre alla febbre, è comparsa insufficienza respiratoria e si è reso necessario il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli. A questo proposito ringrazio il primario del reparto malattie infettive, la dottoressa Carolina Rescigno e tutto il personale medico e paramedico del Cotugno che hanno trattato me e tutti i pazienti con molta umanità e competenza. Sono arrivato all’ospedale Cotugno in gravi condizioni e subito sono stato sottoposto all’ esame della Tac. Questa ha evidenziato una polmonite interstiziale molto grave che interessava entrambi i polmoni per cui sono stato posto subito ad ossigenoterapia spinta, perché senza ossigeno non respiravo bene: con la tosse e l’ insufficienza respiratoria al 91%, avevo fame d’aria.

Attraverso la Tac si vedeva chiaramente una polmonite bilaterale ai lobi superiori. La emogasanalisi era alterata. Per cui mi mettono la maschera ad ossigeno di Venturi a permanenza e ad alto flusso. Poi iniziano a somministrarmi gli antivirali. Non avevo più voce. Non riuscivo nemmeno a bisbigliare.

La dottoressa Rescigno, primaria del reparto, è venuta da me la mattina seguente, il lunedì, prospettandomi con un certo imbarazzo, la gravità del mio quadro clinico e chiedendomi il consenso per la cura molto drastica che oggi viene utilizzata per far fronte alla polmonite: la cura Ascierto. Questa terapia, come tutte le cure drastiche, non è esente da rischi secondari per cui io ho chiesto il tempo di ventiquattro ore per valutare l’andamento della malattia e soprattutto per convincermi dell’assoluta necessità di questa cura. Il Martedì si è ripetuta la stessa scena: io stavo con l’ossigeno a venti volumi e con una saturazione che non superava il 93, 94% di ossigeno.

Il martedì però si doveva decidere, ero alle soglie della rianimazione, spesso anticamera della morte, ma nella notte si è verificata una guarigione miracolosa. In quella notte infatti io sono guarito. Sono guarito misteriosamente entro il tempo di un paio d’ore. Chiedo: Come è potuto succedere, secondo lei? “Io, continua il dottor Barone, sono un cattolico fervente che oltre ad una cultura scientifica ho una cultura religiosa: ho pregato intensamente e so che anche altri hanno pregato per me. In quella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile ho pregato intensamente Gesù Cristo. Non dormivo, avevo la febbre a trentanove: improvvisamente verso l’una e mezza o le due di notte mi sento avvolto da una luce calda che mi riscaldava, mentre io ero freddo a causa della febbre. Intanto un’ eco nell’orecchio mi diceva: “Tu questa notte guarirai”. Io non riuscivo a capire se deliravo, o se mi stava succedendo qualcosa di reale.

Con i brividi di febbre, quindi, sono stato avvolto da una luce e dal calore. Poi ho sentito una voce che mi dice stanotte guarirai….”. Incominciai a sentirsi bene e a riprendere le forze.

“Sta di fatto che nel giro di un’ora ho incominciato a sudare, la febbre è calata: da 39 è scesa a meno di 36. Ho sudato talmente tanto che ero un torrente in piena e il letto era tutto bagnato. Non avevo la forza di alzarmi ma in quel momento mi sono sentito sollevato.

Qualcuno mi sollevava dal letto e mi faceva alzare. Ho dovuto per forza staccare l’ossigeno per potermi cambiare, perché non potevo stare cosi tutto bagnato e infreddolito. Improvvisamente ho avuto la sensazione (e mi commuovo ogni qualvolta che ricordo questo particolare), di passare da una senzazione estrema ad un benessere supremo. Una sensazione bellissima. Sentirsi sollevato, alleviato da tutte le malattie, da tutte le sofferenze: l’insufficienza respiratoria, la tosse si era bloccata di colpo, cosa che non capita mai dopo una bronchite, figuriamoci dopo una polmonite seria come quella che avevo io. Passata la tosse e abbassata la febbre, misuro direttamente con il mio ossimetro la saturazione dell’ ossigeno. Prima con l’ossigeno ad alto volume, arrivava a 93 – 94, ora, improvvisamente noto con mio grande stupore, che arrivo a 98 di saturazione. Ma soprattutto vedo che mi sento bene. Riesco a camminare. Mi cambio di tutti gli indumenti intimi bagnati. Mi cambio due volte. Non posso tornare nel letto perché il letto è impregnato d’acqua e giacché si erano fatte le cinque del mattino, decido di aspettare il turno di lavoro degli infermieri perché potessero cambiare le lenzuola. Mi alzo silenziosamente, per non dare fastidio al mio vicino, un giovane farmacista.

Quando arrivano gli infermieri, con grande stupore mi trovano senza ossigeno e mi dicono : “Cosa ha fatto? Ha tolto l’ossigeno?” Ed io rispondo: “Vedete, ieri non riuscivo a parlare, adesso parlo”. Parlavo bene!. Improvvisamente mi era tornata la forza di parlare, di respirare. Gli infermieri prendono l’apparecchio e misurano la saturazione: 98-100%. Stupiti cambiano il transduttore pensando ad un guasto. Ma io ero convinto di essere guarito perché ne avevo una sensazione chiara, netta, e mi veniva quasi il sorriso vedendo il loro stupore. Misurarono tutti i parametri: pressione normale, frequenza normale, temperatura, misurata con il loro strumento elettronico: 36 e 2. Mi chiedono:”Professore ma lei questa notte cosa ha fatto? Ed io rispondo:”Non ho fatto niente: qualcuno ha fatto qualcosa che ha dato i risultati che state vedendo”. Viene la primaria, la dott.ssa Rescigno e non può che confermare quello che vede. Io le dico Carolina (è una mia collega e le do del tu), io non ho vergogna a dirlo perché il cristiano deve avere franchezza, la franchezza di dire: ho avuto una mano superiore che mi ha sollevato questa notte. Lei mi risponde: “Va bene, io sono credente e devo crederci perché ieri ti vedevo livido in volto e adesso sei roseo, per cui debbo prendere atto di questa guarigione inspiegabile dal punto di vista scientifico”. Ma io sfido qualunque esperto nel campo che possa dare conferma, oppure provare che si guarisce da una polmoninte seria come quella comprovata al mio esame tac, nel giro di due ore. Sono rimasto in osservazione tre giorni e poi sono ritornato a casa. Mi sono “negativizzato” a casa perchè la mia guarigione dal virus è stata così veloce che non vi è stato nemmeno bisogno che si negativizzassero i tamponi che mi avrebbero dovuto fare per farmi uscire dall’ospedale. Era così chiara la mia guarizione che i tamponi si sono negativizzati a casa mia, dopo cinque o sei giorni.

L’esperienza del profesore Barone è particolamente interessante ed incredibile perché è avvenuta all’inizio dell’epidemia. Quando non ancora era chiara la gravità del problema e non lo erano nemmeno le misure di prevenzione date dagli esperti. Per i medici ospedalieri non era richiesto l’uso dei guanti e della mascherina in corsia. Lui è stato contagiato in ospedale, dopo la pausa di domenica 8 marzo, durante il giro del reparto. “ A questo punto, spiega, mi sono messo in isolamento volontario ma il 20 marzo mi è salita la febbre e dopo un paio di giorni sono iniziate le crisi respiratorie. Il 29 marzo ho chiamato il 118 e sono stato portato al pronto soccorso del Cotugno con una seria polmonite”.

La guarigione è avvenuta proprio durante la settimana delle Palme, grazie all’aiuto di Dio. Il professor Gianni Barone, primario di Chirurgia ne è sicuro. Cattolico e impegnato nel sociale, ha raccontato la sua esperienza a numerosi quotidiani napoletani. Lui oggi può farlo. Tanti altri medici, più di centocnquanta, non lo possono fare. “Il mio messaggio, spiega, è rivolto soprattutto ai non credenti. Ho ricevuto una grazia ed ho il dovere di testimoniarla. La sua storia ci ricorda che Dio è più forte del Coronavirus e della morte, ma soprattutto che ascolta le preghiere di quanti si affidamo a lui con la preghiera e li accompagna fuori dal vicolo cieco della malattia. Il prof. Gianni Barone, napoletano, chirurgo generale e vascolare, ha svolto attività clinica ed insegnato Chirurgia all’Università “Federico II” di Napoli per 48 anni. Dal 1972 al 1997 è stato ricercatore e docente di “Chirurgia ”. Dal 1996 al 2007 primario di Chirurgia nella Clinica Villa dei Fiori di Acerra. Dal 2008 al 2011 Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia dell’ospedale di Cassino e dell’ASL di Frosinone. Dal 2012 ad oggi è Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli”. Ha eseguito oltre 30 mila interventi chirurgici riguardanti sia la chirurgia generale che la chirurgia d’urgenza, soprattutto nel campo oncologico. E’ autore di oltre duecento lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali ed è stato relatore e moderatore in numerosi Congressi scientifici delle più rinomate Società chirurgiche.