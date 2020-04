Abusi sessuali su disabili, minori, emarginati, non sono ammissibili

(Francesco felice Previte)Non vi è alcuna pietà umana nei confronti di disabili, di fanciulle, delle donne violentate, in questi ultimi tempi davvero pericolosi ! Anche se si verificano episodi dettati da menti psicologicamente alterate, come infibulazioni ( mutilazioni genitali femminili), soprusi, abusi sessuali su persone deboli, indifese, emarginate, ci lasciano allibiti, sconcertati, attoniti, increduli ! Questi drammatici avvenimenti molto, troppo, ricorrenti, di grande rilievo sociale, si verificano “in letizia” quasi quotidianamente, con uno, forse, scarso Provvedimento Legislativo di “protezione” e le pazzie di questi infelici autori, sono tali, tante, troppe .E’ una vera vergogna, non degna di un Paese Civile come l’Italia !Insiste una indefinibile insoddisfazione che pervade nell’opinione pubblica, perché le Istituzioni non hanno programmato adeguate Misure Legislative atte alla prevenzione, con una seria programmazione, pianificazione della salute, nonché prevedere e provvedere a garantire sicurezza per i cittadini anche a Norma dell’art.32 della n/s Costituzione . Le famiglie, poi, dove vi è questo tipo di “malati” sono state costrette a ricorrere invano alla ricerca di un posto dignitoso nella Sanità Pubblica Italiana e sono state costrette a soluzioni davvero precarie .La situazione di questa tipologia in Italia, tra solitudine, sofferenza e strutture inadeguate sono un desolante panorama e forte preoccupazione per l’estendersi di questi atti, fatti, misfatti che riguardano l’infanzia violentata, la spicciola coazione tra gli adolescenti, l’aggressività tra consanguinei vittime innocenti dove spesso ci scappa il morto, gli stupri spesso ricorrenti, mostruose azioni che danneggiano irrimediabilmente la dignità umana dei minori, delle donne, i continui omicidi-suicidi dei coniugi ormai all’ordine del giorno. Ora, si uccide un essere umano per una sigaretta e per converso si esaltano gli animali, con tutto il rispetto verso questi ultimi . Cosa bisogna dire di “coloro” che ci dovrebbero tutelare, cosa bisogna pensare della “Politica” indifferente dove tutti stanno come galli nel pollaio e si beccano per un nonnulla, si inventano ogni cosa, si trincerano dietro ipocrisie come quelle di difendere le famiglie e non riescono a distinguere le “Cose Pubbliche” da salvaguardare da quelle “Cose Personali”da vanificare. Ma perché i Politici, con la loro immutata totale assenza, non ascoltano la disperazione, l’indignazione, la rivolta morale, la richiesta dei loro concittadini, che vedono sempre più nero il loro futuro, per quanto avviene nel quotidiano ?

Difendere la donna, come qualsiasi persona, è “cosa” utile per non dare spazio a coloro a cui manca la consapevolezza delle loro azioni oppure è un atto di civiltà, difendere questi incolpevoli “desaparecidos della n/s civiltà” è una battaglia inutile e vergognosa, oppure una guerra di giustizia perduta, “difendere i diritti dei deboli”, come dice molto bene il Cardinale Dionigi Tettamanzi,” sono o non sono diritti deboli ” ? Recessione, instabilità, corruzione : è un decadimento, un declino dei valori morali ! Comunque, parafrasando il pensiero del Santo Giovanni Paolo II° : “Andiamo avanti con speranza” !