Arzano (Na) Il regista Staiano presenta “20.20 riadattamento sociale”

(ilMezzogiorno) ARZANO (Na) Il regista Amedeo Staiano, ha realizzato il bel documentario “20.20 riadattamento sociale” per MARELUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (della quale è socio volontario) come progetto sociale autoprodotto senza accesso a finanziamenti) Spega il regista Staiano:”Abbiamo ottenuto la partnership morale di 25 emittenti televisive su tutto il territorio nazionale le quali hanno preso parte al progetto garantendo la messa in onda a titoli gratuito del documentario Un documentario dalla realizzazione alla distribuzione in forma NO PROFIT non presenta inserimenti commerciali. Nel documentario ho raccontato la realtà di una piccola cittadina ARZANO seguendo l’associazione ARZANO 80022 nella sua rete solidale, un doc fatto di testimonianze, che racconta un equilibrio messo in discussione dall’emergenza mondiale, realizzato nella settimana della Santa Pasqua, con le testimonianze di chi si prodiga per il prossimo e di chi va avanti grazie a questi aiuti. il Documentario parla di Arzano ma in realtà ha l’intento di rappresentare tante piccole realtà sparse per l’Italia. Le messe in onda televisive del documentario inizieranno dal 28 aprile per circa un mese, dove ogni giorno o quasi si alterneranno le emittenti Sul sito della cooperativa esiste uno spazio dedicato al progetto, con i link dei trailer. Il progetto racconta la macchina della solidarietà attraverso l’associazione ARZANO 80022, che grazie alla sua rete di contatti, promuove iniziative per la popolazione che vive un periodo di estrema fragilità. Parla di storie di vita quotidiana, di un nuovo modo di vivere e di tutti quelli che si prodigano per il benessere altrui. L’obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare lo spettatore e può contare su una divulgazione televisiva di dozzine di emittenti TV partnership morali dislocate su tutto il territorio nazionale Una produzione NO PROFIT dalla realizzazione alla distribuzione

Spiega Amedeo Staiano regista del documentario “20.20 riadattamento sociale”: “Nel documentario ho raccontato la realtà di una piccola cittadina campana ARZANO in provincia di Napoli, seguendo l’associazione ARZANO 80022 nella sua rete solidale, un documentario fatto di testimonianze, che racconta un equilibrio messo in discussione dall’emergenza mondiale, realizzato nella settimana della Santa Pasqua, con le testimonianze di chi si prodiga per il prossimo e di chi va avanti grazie a questi aiuti. il Documentario parla di Arzano ma in realtà ha l’intento di rappresentare tante piccole realtà sparse per l’Italiase la solidarietà è donare quel che si puo’ ho pensato di donare quello che nella vita mi riesce meglio (il mio lavoro) e quindi grazie all’appoggio del Presidente Silvana Adelfi ho subito messo in piedi la macchina produttiva portando alla luce il documentario e grazie alla distribuzione “in forma gratuita” delle Emittenti speriamo di far arrivare lontano quello che di bello abbiamo visto con i nostri occhi “LA SOLIDARIETA'” Sul sito della cooperativa esiste ovviamente uno spazio dedicato al progetto, con indicato dove e quando poterlo guardare https://www.marelunacooperativasociale.it