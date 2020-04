Il saccheggio dei soldi Pubblici continua ?

(Felice Francesco PREVITE) A giudicare dai comportamenti e dai discorsi della Politica tutto questo sta diventando inspiegabile, fitta nebbia nel n/s vivere quotidiano . Forse stiamo diventando stranieri nel n/s Paese è vero, inequivocabile, questo “concetto”, questo “sistema”, questa “moda”, che si sta instaurando nella considerazione quotidiana e nel pensiero della gente comune, che è stanca di questa Corona Virus che non trova un “antidoto”, stanca degli initili Decreti, stanca di chi ci Governa, stanca di questo “sistema” e che, attenzione alle Riv9luzioni, potrebbe e vorrebbe ribellarsi a questo stato di cose, pericoloso, molto pericoloso anche per l’Ordine Pubblico !

Forse non é sufficiente ripetere che le rappresentazioni Partitiche sono poco utili per il ” momento di democrazia ” Forse si può accettare di tutto, ma non i privilegi, le clientele, gli sprechi ( oh! quanti ce ne sono !) , la carenza di un farmaco in un’analisi superficiale, ma attenta,che il cittadino ogni giorno pensa, medita, esamina senza che questi pensieri provengono da grilli parlanti . Lo riproponiamo almeno per risanare, la crisi Economica-Politica : meglio un bipolarismo puro, che pletore di Movimenti o Partitocrazie che non sono altro che Gruppi di Potere e costano in maniera esosa ! Questo per applicare bene lo spending review ? Se si vuole conciliare la Politica con i Cittadini, nella enfatica, affannosa, inutile ricerca del risanamento della Spesa Pubblica, perché anziché discutere di “altro” quotidianamente nel Consesso Legislativo, non far rientrare, per esempio, l’abolizione delle sovvenzioni ai Partiti, dove quasi ogni giorno ne esce un nuovo che godrà di un abbondante Finanziamento Pubblico nonostante il Referendum Abrogativo del 1993 ( invece dei 10 che sciaguratamente sono stati proposti nel 2013 ?

Se si volgesse lo sguardo molto spesso al cielo ed uno a chi è veramente vittima di disabilità, dolore,, sofferenze, molti di più sarebbero i cuori che si aprirebbero alla condivisione del giusto pensiero per trovare una via a proposte ed azioni per dimostrare che non dimentichiamo mai il nostro prossimo che resta pietra di paragone degli atti della nostra vita, anziché delle “Vicende Politiche”. “Preghiera, impegno nel testimoniare la Fede, attenzione alle necessità dei fratelli più bisognosi, siano sempre le tre colonne che reggono sempre la vostra attività personale e associativa” ( Papa Francesco 10 ottobre 2013 Vaticano al Consiglio Direttivo del Cavalieri di Colombo ) .Da troppi anni insiste un velato e vergognoso silenzio delle Istituzioni sulle condizioni in cui “vivono” i disabili fisici, le loro famiglie ed i “disagi” infiniti delle famiglie dei malati psichici, degli stessi e dei deboli, ” che non sono diritti deboli” come dice il Cardinale Tettamanzi . Ho sempre proposto, come altri, modestamente al “Potere”, la “spinta” e la “sollecitazione” ad agire in conseguenza, certo e con la speranza di poter raggiungere il traguardo prefissato, ma resta sempre un cammino che richiede una lunga pazienza, per incontrare chi ignora queste situazioni, sappia chi ha orecchie per non sentire, finisca per sentire e sentirsi obbligato ad ascoltare quanti parlano ai cuori prima che ai cervelli, come ha molto bene affermato in San Pietro il Santo Padre Benedetto XVI° “Scendendo dal cavallo della superbia, della testardaggine e dell’immoralità” (Sermone S. Natale 2011 ).

I pochi Provvedimenti Legislativi emanati per la tutela della salute fisica, sono la dimostrazione del disinteresse o sottovalutazione che regna nel nostro Paese, specie per la salute, dove di tanto in tanto i Mass Media propongono velate spiegazioni, o semplici riproposizioni di giudizi che non portando audience né clamore non vengono più “riesumati”, visto che questi “indici” sembrano essere termini di raffronto e paragone di avvenimenti da parte degli stessi Mass Media .Tutto resta in un clamoroso silenzio, mentre il disagio fisico continua ad essere “tralasciato” e la malattia mentale continua a “mietere” vittime su vittime, donne, anziani, padri, madri, amici, compagni,compagne, giovani ed ora anche adolescenti sempre più “compressi” e depresse le loro famiglie. Ancora una volta dobbiamo ribadire che queste problematiche necessitano di una Legislazione urgente, adeguata ed efficace, specie quella mentale attesa da ben circa 42 anni, perché il rispetto della dignità del disabile fisico e del malato psichico è essenziale in una Società che vuol essere Civile, come diceva giustamente Fedor Dostoievski : “il grado di civiltà di una Nazione si soppesa con la constatazione in cui si trattano i malati mentali” ! I gravi problemi che colpiscono alcune fasce sociali e come sempre le più deboli, debbono sobbarcarsi in silenziosa sofferenza quali “cittadini”, per fortuna non “sudditi”, dove una Classe Politica di “azzeccagarbugli” ha orecchie solo per sentire il tintinnio degli “spiccioli”, occhi per “anomalie morali”, “colpiti” da una sordità incredibile in un mondo di immoralità, di corruzioni , di corrotti, di corruttori, di controllori .