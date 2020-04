Salvini a proposito di Feltri: Ha detto una stupidata

(ilMezzogiorno) NAPOLI In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Matteo Salvini, leader della Lega: “Feltri? Le affermazioni del giornalista mi sembrano scorrette sia in tempi di pace che in tempi di guerra. È chiaro che ci siano quartieri con più servizi e quartieri con meno sorvizi, ma questo non è di certo colpa dei cittadini. Noi stiamo facendo di tutto per accorciarle queste distanze. Sicilia e Sardegna, ad esempio, sono isolate ancora di più in questo periodo e sono le regioni che pagano di più per tornare a casa, ma non è affatto un valore in meno essere siciliano o sardo. Tutti devono avere pari opportunità”.