(ilMezzogiorno) l Garante dei disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo: “Grazie Elena e grazie Presidente Mattarella”. La piccola Elena Salvatore, residente a Nola, di 9 anni, da quando ne ha 3 è costretta a muoversi su una sedia a rotelle. È stata premiata come Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Elena tramite un video appello, ha richiamato la sua città e la comunità intera al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, e quindi delle persone, per consentire a tutti di essere pienamente liberi.

“Ringrazio la piccola Elena – dichiara il Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo – per aver acceso i riflettori su una questione di grande importanza, per il rispetto delle persone con disabilità, per la civiltà di tutta la comunità e dimostrando così, che dai più piccoli vengono insegnamenti profondi e meritori che i ‘grandi’ devono osservare. Inoltre, ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’attenzione ancora una volta prestata alle problematiche dei più deboli tra i deboli. Infine ricordo – conclude Colombo – che una società in cui vivono bene le persone disabili, è una società dove vivono meglio tutti”.

Napoli, 23.04.2020 Il Garante

Avv. Paolo Colombo