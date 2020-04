PRETE ERETICO A PADOVA

(Gianluca Martone) PADOVA Vorrei soffermarmi in questa Domenica in Albis su un commento molto significativo che mi è giunto da una mia cara amica veneta, la quale questa mattina ha incontrato un sacerdote, che l’ha lasciata molto perplessa per alcune sue frasi a dir poche eretiche, che cito testualmente:” Il prete oggi mi ha detto che la confessione adesso non è necessaria, che non è vero che entro oggi è necessario farla per assolvere il precetto pasquale, che l’unico peccato grave sarebbe se avessi ammazzato qualcuno, che gli atti impuri non sono peccato, o meglio che il comandamento di non commettere atti impuri vanno “interpretati” molto bene, che se uno muore oggi non va all’inferno perché basta l’intenzione di pentirsi, così come che i bambinI non battezzati non vanno nel limbo, che è solo una costruzione dei teologi, perché basta l’intenzione dei genitori di battezzare. Cioé è valido anche senza il segno. Non mi ha detto che devo confessarmi appena possibile, gliel’ho dovuto ricordare io, lo sapevo perchè lo dicono anche i vescovi”. Intendo pertanto analizzare l’inaudita gravità di queste posizioni, purtroppo attualmente portate avanti anche da molti illustri esponenti della gerarchia vaticana, punto per punto: 1) La frase seguente:” Il prete oggi mi ha detto che la confessione adesso non è necessaria, che non è vero che entro oggi è necessario farla per assolvere il precetto pasquale se uno muore oggi non va all’inferno perché basta l’intenzione di pentirsi. Non mi ha detto che devo confessarmi appena possibile, gliel’ho dovuto ricordare io, lo sapevo perchè lo dicono anche i vescovi ”- è criticabile sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, il decreto della Penitenziera Apostolica emesso dalla Santa Sede lo scorso 20 marzo 2020 recitava:” «Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile». Gli operatori sanitari, i familiari e «quanti, sull’esempio del Buon Samaritano, esponendosi al rischio di contagio, assistono i malati di Coronavirus (…), otterranno il medesimo dono dell’Indulgenza plenaria alle stesse condizioni». La Penitenzieria Apostolica, inoltre, prosegue il decreto firmato ieri dal penitenziere maggiore card. Mauro Piacenza e dal reggente mons. Krzysztof Nykiel, «concede volentieri alle medesime condizioni l’Indulgenza plenaria in occasione dell’attuale epidemia mondiale, anche a quei fedeli che offrano la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristica, o la lettura delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, per implorare da Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé». «La Chiesa prega – si aggiunge – per chi si trovasse nell’impossibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi e del Viatico, affidando alla Misericordia divina tutti e ciascuno in forza della comunione dei santi e concede al fedele l’Indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera (in questo caso la Chiesa supplisce alle tre solite condizioni richieste). Per il conseguimento di tale indulgenza è raccomandabile l’uso del crocifisso o della croce». L’esperto teologo Don Mauro Tranquillo ha esaminato con grande attenzione questo decreto e le conseguenze del medesimo:” • Per l’amministrazione dei sacramenti, compresa la confessione, è necessaria la presenza del fedele e del ministro (ciò vale anche, in modo ordinario, per i sacramentali). Il sacramento della confessione è un giudizio che si compie in modo umano, è necessario che il penitente possa sentire le parole dell’assoluzione. Non importa che le senta di fatto (può esserne accidentalmente impedito), è sufficiente che sia quantomeno possibile. Gli autori, sant’Alfonso in testa, stimano che per la validità non ci debbano essere più di venti passi di distanza tra sacerdote e penitente. Per necessità grave, si potrebbe assolvere sotto condizione una persona più lontana, ma che riesce a percepire o sapere che sta ricevendo l’assoluzione, purché si tratti sempre di una distanza in cui i sensi possano ancora percepire il confessore. • L’assoluzione per telefono, o televisione, o altri mezzi simili, è considerata del tutto invalida da Cappello, ed estremamente dubbia dagli altri autori. La presenza infatti non c’è, e le parole che si sentono sono quelle di un apparecchio elettrico. Una tale assoluzione, oltre che quasi certamente invalida, sarebbe anche gravemente illecita. Gli autori ammettono solo il caso del moribondo vero e proprio, quando non esiste altra possibilità: in tal caso, visto che si deve tentare il tutto per il tutto, sarebbe lecito (ma resterebbe estremamente dubbio) assolvere sotto condizione anche per telefono. Si capisce però che la ratio è che in un momento del genere, e in condizioni di totale impossibilità, ci si aggrappa anche alle cose più improbabili. In qualsiasi altro caso un’assoluzione anche condizionata data per telefono sarebbe un peccato mortale, perché esporrebbe il sacramento a quasi certa invalidità senza un motivo sufficiente. In caso di necessità molto grave, come è il pericolo di contagio (tutti gli autori fanno questo esempio), il penitente è scusato dall’integrità dell’accusa: cioè non è tenuto a dire tutti i suoi peccati mortali, o perfino può non accusarne alcuno. L’accusa potrà e dovrà comunque essere compiuta quando e se la necessità sarà cessata. Tuttavia non esiste nessun caso in cui il penitente possa ricevere validamente l’assoluzione senza aver posto un atto di dolore, almeno imperfetto, dei peccati: infatti il sacramento verrebbe a mancare della sua materia, che sono gli atti stessi del penitente, e con ciò non potrebbe esistere. Occorre quindi fare il possibile per ottenere tali atti, prima di dare l’assoluzione. Quando si assolve sotto condizione una persona incosciente, lo si fa a condizione e nella speranza che, prima di perdere i sensi, abbia potuto fare un atto di dolore con il desiderio di confessarsi. Se lo ha fatto, l’assoluzione sarà valida; altrimenti, il sacerdote avrà semplicemente cercato di fare tutto il possibile. • Quanto all’assoluzione collettiva, essa è certamente lecita in caso di estrema necessità, e il documento della Penitenzieria opportunamente ritiene che ciò valga per i malati di coronavirus isolati negli ospedali. Quindi essi sono dispensati dall’integrità dell’accusa e possono ricevere l’assoluzione tutti insieme: ma è comunque necessario che il sacerdote sia presente, fosse anche (come dice il documento) “all’ingresso dei reparti ospedalieri”. Chiaramente in tal caso i malati dovranno essere avvertiti, in modo da poter fare l’atto di dolore, e possibilmente avvicinati in modo da percepire la presenza e le parole del sacerdote. Non sembra sia sufficiente, contrariamente a ciò che dice il documento, che odano le parole solo tramite amplificazione: ricadremmo nel caso del telefono. Possono anche non sentire materialmente, se è solo per un impedimento esterno, purché l’udire rimanga umanamente possibile. Si fa notare che anche nel dare l’assoluzione collettiva ai soldati schierati per la battaglia, si raccomandava (in caso di eserciti molto grandi) di passare tra i vari reparti e assolverli a gruppi, e non tutti insieme, anche qualora tutta l’armata radunata potesse vedere il sacerdote. Questo per non venir meno al modo umano in cui il giudizio sacramentale viene percepito dal singolo penitente. Se un reparto è molto grande, sarebbe quindi opportuno che i malati venissero avvicinati alla porta a gruppi per ricevere l’assoluzione, fosse anche attraverso la porta chiusa. • Si capisce quindi come un’assoluzione data ad assenti, che non hanno posto alcun atto del penitente, magari solo tramite ausili elettrici, accumuli diverse cause di invalidità pressoché certa, ed esponga le parole sacramentali ad essere pronunciate con irriverente vacuità. La stessa assoluzione sotto condizione infatti va amministrata in modo ragionevole, per cause proporzionate, e con una qualche probabilità di validità. Altrimenti il sacerdote che entra in un autogrill potrebbe assolvere tutti i presenti senza che lo sappiano, perché potrebbe sperare che qualcuno abbia fatto un atto di dolore, temendo che qualcuno potrebbe di lì a breve essere coinvolto in un incidente. Si capisce che tali atteggiamenti divengono semplicemente senza senso e snaturano totalmente il sacramento. • In ultima istanza, quando il ricorso al confessore è del tutto impossibile, ricordiamo a tutti che è possibile ottenere la grazia di Dio perduta con il peccato mortale elicitando un atto di dolore perfetto, che include il desiderio di confessarsi quando e se sarà possibile”. 2) Poi il sacerdote, o meglio il pastore luterano, ha proseguito dicendo altre aberrazioni:” L’unico peccato grave sarebbe se avessi ammazzato qualcuno, che gli atti impuri non sono peccato, o meglio che il comandamento di non commettere atti impuri vanno “interpretati” molto bene, che se uno muore oggi non va all’inferno perché basta l’intenzione di pentirsi”. L’immortale catechismo di san Pio X (troppo frettolosamente messo in soffitta o archiviato come obsoleto e “anacronistico”) recitava limpidamente che per fare una buona confessione ci vogliono cinque condizioni: 1) Un buon esame di coscienza; 2) Il dolore dei peccati commessi; 3) Il proponimento di non più commetterli; 4) L’accusa integrale di tutti i propri peccati; 5) L’esecuzione fedele della soddisfazione sacramentale imposta dal sacerdote. Il primo punto è indispensabile per ben preparare la confessione; gli altri quattro (che, in senso stretto, si riducono a tre, in quanto il secondo e il terzo specificano il duplice contenuto del “pentimento”) costituiscono gli atti del penitente, a cui la validità della confessione è subordinata.

L’esame di coscienza è elemento fondamentale e indispensabile e richiede una buona formazione, oppure il ricorso a dei buoni schemi che mettano il penitente di fronte ai punti fondamentali su cui deve esaminarsi: i dieci comandamenti, i precetti generali della Chiesa, i doveri del proprio stato. Si tratta di un esame oggettivo, che presuppone il riconoscere il peccato come tale, senza indulgere a facili autogiustificazioni oppure a espressioni del tipo “per me questo non è peccato”. Il bene e il male non sono decisi arbitrariamente dalla coscienza soggettiva della persona, ma sono definiti oggettivamente dalla legge di Dio. Non si può non essere d’accordo, non si può dissentire; o meglio, liberissimi di farlo, rinunciando però ad andarsi a confessare, perché Dio non può perdonare chi gli si presenta dinanzi e confessa solo i peccati da lui ritenuti tali, calpestando disinvoltamente il resto dei suoi precetti con il pretesto di non condividerli. Se non si è d’accordo, bisogna pregare e chiedere al Signore la grazia della conversione, ovvero dell’accettazione piena, integrale e incondizionata delle esigenze della legge di Dio e rimandare la confessione ad un secondo momento.

ESAME DI COSCIENZA

Rapporto con Dio

Irreligione: Prego regolarmente almeno mattino e alla sera?

Bestemmia: Ho bestemmiato Dio, la Madonna o i santi?

Comunioni sacrileghe: Ho fatto la comunione eucaristica in stato di peccato grave, senza confessarmi (magari in occasione di un funerale, o in matrimonio)?

Confessioni sacrileghe: Durante le mie confessioni passate, ho nascosto volutamente al confessore (non dicendolo) qualche grave peccato per paura di essere rimproverato o di non essere assolto, oppure per vergogna? Ho adempiuto la penitenza impostami dal confessore?

Digiuno e astinenza: ho digiunato il Mercoledì delle ceneri e il Venerdì santo (anche negli anni passati)? Ho mangiato carne i Venerdì di Quaresima e gli altri Venerdì dell’anno?

Precetto pasquale: mi sono sempre confessato e comunicato almeno per Pasqua?

Messa domenicale: Sono stato a Messa tutte le Domeniche e le feste comandate (Natale, Pasqua, Assunzione, Epifania, Ognissanti, Immacolata, Capodanno)?

Irriverenze: Durante la Messa, mi sono inginocchiato almeno durante la consacrazione? O sono rimasto sempre in piedi? Ho fatto la genuflessione dinanzi al Tabernacolo entrando in Chiesa?

Lavoro nel giorno festivo: Ho lavorato, senza esservi costretto da vera e grave necessità, di Domenica, privandomi del giusto riposo e del tempo da dedicare alla preghiera ed alla famiglia?

Profanazione del luogo sacro: sono entrato in Chiesa vestito in maniera indecorosa o indecente (con pantaloncini corti, maglie senza maniche, scollature, gonne al di sopra del ginocchio)?

Offese ai ministri di Dio: Ho parlato male della Chiesa, del Papa, dei sacerdoti? Ho contestato pubblicamente o privatamente le verità di fede cristiana o le posizioni del Papa e dei Vescovi?

Peccati contro la fede e la morale cattolica: Sono favorevole a dottrine contrarie al cristianesimo e condannate dalla Chiesa (aborto, divorzio, contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale, etc)? Ho dato il voto a partiti o persone che appoggiano queste aberrazioni? In passato ho votato a favore dell’aborto o del divorzio?

Superstizione: porto addosso o in casa amuleti, portafortuna, corni, ferri di cavallo o altre cose superstiziose?

Rapporti con il prossimo e con me stesso

Verso i genitori: Ho onorato i miei genitori? Li ho aiutati, anche economicamente, se sono nel bisogno? Mi prendo cura di loro, se anziani, o preferisco tenerli in ospizio?

Verso i figli: sono stato attento e premuroso? Li ho corretti con amore, se hanno sbagliato? O ho lasciato correre per quieto vivere? Ho pregato con i miei figli e in famiglia?

Verso il coniuge: Ho litigato con mia moglie/marito (magari davanti ai figli…)?

Odi, rancori, inimicizie: Ho odi, rancori o desideri di vendetta verso qualcuno? Sono in lite con qualcuno (non ci parlo), specialmente con qualche parente?

Aborto: Ho abortito oppure cooperato all’aborto, acconsentendovi o anche solo consigliandolo? Ho accompagnato qualcuno ad abortire?

Percosse: Ho usato violenza fisica contro le persone (coniuge, figli, nemici)?

Rapporti prematrimoniali? Se sono ancora fidanzato, ho peccato contro la purezza e la castità (rapporti sessuali prematrimoniali)?

Adulterio: Ho commesso adulterio (anche solo col pensiero o con lo sguardo)?

Contraccezione: Ho adoperato mezzi contraccettivi contrari alla morale cattolica (pillola, profilattico, spirale, coito interrotto)?

Masturbazione: Ho commesso atti impuri in modo solitario?

Immoralità: Ho visto spettacoli immorali, letto stampa immorale, navigato su siti internet immorali?

Pensieri impuri: ho volontariamente guardato ciò che non si deve desiderandolo?

Peccati contro il buon uso del denaro e dei beni: Ho pagato i miei debiti? Ho giocato d’azzardo? Ho restituito beni e denaro presi a prestito? Sono stato onesto nello stabilire prezzi o parcelle professionali? Ho frodato qualcuno (assicurazioni auto, clienti, fornitori, etc.)? Ho acquistato materiale di cui sapevo con certezza la provenienza illecita o dal contrabbando? Ho procurato gratuitamente danni all’ambiente (città, luogo di lavoro, natura)?

Volgarità e trivialità: sono volgare nel modo di parlare? Ho detto parolacce? Ho fatto discorsi osceni?

Peccati contro la verità e la buona fama del prossimo: Ho mentito, alterando la verità? Ho parlato male di qualcuno? Di chi? Della Chiesa, del Papa, di qualche sacerdote?

Modestia e decoro nell’abbigliamento: Sono stato sempre casto, dignitoso, decoroso e modesto nel modo di vestirmi?

Il sesto comandamento “non commettere atti impuri” o “ non fornicare” ( Catechismo Maggiore, San Pio X, III, Dei com. e di Dio) ci proibisce ogni impurità, per cui ci vieta le azioni, le parole, gli sguardi, i libri, gli spettacoli, le trasmissioni tv, i siti internet, ecc … immorali; ci vieta anche l’infedeltà nel matrimonio. Mentre il quinto comandamento, “non uccidere”, mira a conservare l’individuo nella sua integrità fisica, il sesto comandamento, “non commettere atti impuri”, mira all’integrità del buon costume, della moralità e punta alla conservazione della specie umana. Sono gravissimi i peccati contro la castità e sono quasi sempre mortali. “L’impudicizia non si deve neppure nominare tra voi, come si conviene a santi; né oscenità, né sciocchi discorsi o buffonerie, che sono cose indecenti” (Ef., 5,3) ; “Nessun disonesto avrà parte dell’eredità del regno di Cristo e di Dio ” (Ef., 5,5); “Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio” (1Cor. 6,9-19) Secondo la Legge Divina, quindi non alterabile neanche dalla Chiesa stessa, l’impurità è un disordine, come ogni altro peccato, perché è contro la legge di Dio, e fa sì che l’uomo assoggetti l’anima al corpo, alla carne; ma disordine terribile, perché con facilità induce ad altri peccati e genera gravi scandali (come abbiamo appreso dal precedente studio lo scandalo grave è un peccato peggiore dell’omicidio [1]). L’impurità produce un cumulo di rovine: а) rovina del corpo, che infiacchisce e uccide: quante vite miete questo vizio infame! Quanto è vero il proverbio italiano che “chi vive carnalmente, non può vivere lungamente”, senza mai dimenticarci anche dei castighi che Dio invia direttamente o che ne acconsente il verificarsi a scopo propedeutico o propriamente per punire; b) rovina della mente, che ottunde, specialmente per il senso morale; c) rovina del cuore, che indurisce; d) rovina della fede, che estingue. Quanti non credono, non perché abbiano scoperto contraddizione tra la scienza e la fede, ma perché sono accecati da questa obbrobriosa passione. Francesco Coppée, membro dell ’istituto di Francia, nella sua gentil opera Saper soffrire, dove racconta le vicende della sua conversione, confessa candidamente che la prima causa della sua incredulità furono i peccati contro la bella virtù. “Fui educato cristianamente, egli scrive, e dopo la mia prima Comunione compii per parecchi anni, e col più ingenuo fervore. Quello che me ne staccò, furono lo dico schietto, la crisi dell’adolescenza e la vergogna di dovermi confessare di certe cose” – “Molti uomini converranno, se pur sono sinceri, che la regola severa imposta dalla religione ai sensi, fu quella che principiò ad allontanarli da essa; più tardi, solo più tardi, andarono a cercare nella ragione e nella scienza argomenti metafisici, che dispensassero da questa regola. Per me almeno le cose andarono cosi. Fatto il primo passo falso, e continuando per lo stesso cammino, non mancai di leggere libri, udire discorsi e osservare esempi, che sembravano destinati espressamente a convincermi che per l’uomo nulla è più legittimo che l’obbedire agli impulsi del proprio orgoglio e della propria sensualità. M’invase allora l’indifferenza d’ogni preoccupazione religiosa”. e) rovina dell’anima, che rende schiava della passione e manda all’inferno (per maggiori nozioni sull’inferno leggere la nota 2); f) rovina dell’onore, che fa perdere; g) rovina spesso delle famiglie, che getta nel disonore e nella miseria; h) rovina della vita e della natura, che fa accendere “ … a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento … E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa …” (Rm. 1, 26-32); g) Castighi. Oltre le rovine sopraccennate ricordiamo che la Scrittura ci dice come Dio mandò il diluvio universale per questo peccato (noi sappiamo che il diluvio fu un reale accadimento, un vero castigo, non una metafora o una casualità come insegnano gli scandalosi modernisti); così mandò il fuoco sopra Sodoma e Gomorra (idem come prima); e così molte altre pubbliche e private calamità… E ricordiamo che castigo dell’impurità è pure la disperazione e l’impenitenza finale che conduce inesorabilmente all’eterna dannazione. “Badate di non errare: né i fornicatori… né gli effeminati avranno la eredità del regno di Dio” (1Cor. 6, 9-10).

A Fatima la Beata Vergine Maria disse ai tre piccoli veggenti che molte anime vanno all’inferno perché non hanno nessuno che preghi o faccia sacrifici per loro. Nelle sue Memorie suor Lucia descrive la visione dell’inferno che Nostra Signora ha mostrato ai tre fanciulli a Fatima: «Essa ancora una volta aprì le Sue mani, come aveva fatto i due mesi precedenti. I raggi [di luce] apparvero per penetrare la terra e noi vedemmo come un vasto mare di fuoco e vedemmo i dèmoni e le anime [dei dannati] immersi in esso. Vi erano poi come tizzoni ardenti trasparenti, tutti anneriti e bruciati, con forma umana. Essi fluttuavano in questo grande conflagrazione, ora lanciati in aria dalle fiamme e poi risucchiati di nuovo, insieme a grandi nuvole di fumo. Talvolta ricadevano su ogni lato come scintille su fuochi enormi, senza peso o equilibrio, fra grida e lamenti di dolore e disperazione, che ci terrorizzavano e ci facevano tremare di paura (deve essere stata questa visione a farmi piangere, come dice la gente che mi udì). I demoni si distinguevano [dalle anime dei dannati] per il loro aspetto terrificante e repellente simile a quello di animali orrendi e sconosciuti, neri e trasparenti come tizzoni ardenti. Questa visione è durata solamente un attimo, grazie alla nostra buona Madre Celeste, che nella sua prima apparizione aveva promesso di portarci in Paradiso. Senza questa promessa, credo che saremmo morti di terrore e spavento».

3) Infine sempre questo prete degno esponente della chiesa eretica bergogliana ha affermato: “I bambinI non battezzati non vanno nel limbo, che è solo una costruzione dei teologi, perché basta l’intenzione dei genitori di battezzare. Cioé è valido anche senza il segno”. Papa Pio XII nel discorso alle ostetriche nel 1951 disse:” «Se ciò che abbiamo detto finora riguarda la protezione e la cura della vita naturale, a ben più forte ragione deve valere per la vita soprannaturale, che il neonato riceve col battesimo. Nella presente economia non vi è altro mezzo per comunicare questa vita al bambino, che non ha ancora l’uso della ragione. E tuttavia lo stato di grazia nel momento della morte è assolutamente necessario per la salvezza; senza di esso non è possibile di giungere alla felicità soprannaturale, alla visione beatifica di Dio. Un atto di amore può bastare all’adulto per conseguire la grazia santificante e supplire al difetto del battesimo: al non ancora nato o al neonato bambino questa via non è aperta. Se dunque si considera che la carità verso il prossimo impone di assisterlo in caso di necessità; che questo obbligo è tanto più grave ed urgente, quanto più grande è il bene da procurare o il male da evitare, e quanto meno il bisognoso è capace di aiutarsi e salvarsi da sè; allora è facile di comprendere la grande importanza di provvedere al battesimo di un bambino, privo di qualsiasi uso di ragione e che si trova in grave pericolo o dinanzi a morte sicura. Senza dubbio questo dovere lega in primo luogo i genitori; ma in casi di urgenza, quando non vi è tempo da perdere o non è possibile di chiamare un sacerdote, spetta a voi il sublime ufficio di conferire il battesimo. Non mancate dunque di prestare questo servigio caritatevole e di esercitare questo attivo apostolato della vostra professione. Possa essere per voi di conforto e d’incoraggiamento la parola di Gesù: « Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia » (Matt. 5, 7). E quale misericordia più grande e più bella che di assicurare all’anima del bambino — tra la soglia della vita che ha appena varcata, e la soglia della morte che si accinge a passare — l’entrata nella gloriosa e beatificante eternità!». Qual è il destino dei bambini che, morti senza battesimo, non hanno commesso peccati personali e muoiono con l’unico peccato originale? (6) Poiché queste anime non potevano compiere alcun atto volontario, libero, buono o cattivo, non potevano meritare né il paradiso né l’inferno. Vanno in un altro posto, che è chiamato il limbo dei bambini piccoli. La parola fu usata dal XIII secolo, ma la dottrina è già nel V secolo tra i Padri della Chiesa. Si noti che non si deve confondere il limbo dei bambini con questo luogo come il Credo chiama “inferno”, dove c’erano prima di Cristo tutti i giusti dell’Antico Testamento, fino al loro cielo è aperto. Il Limbo è un luogo dove i bambini piccoli che sono morti senza battesimo, o persone che non hanno mai avuto l’uso della ragione e non sono stati battezzati, rimangono per sempre. Sono uno stato eterno, come il paradiso e l’inferno (mentre il purgatorio cesserà alla fine del mondo). Queste anime che sono in un limbo non hanno la vista di Dio “faccia a faccia”, che è chiamata visione beatifica. In effetti, per vedere Dio, è assolutamente necessario che la nostra natura sia elevata alla vita soprannaturale. Ma a causa del peccato originale, queste anime hanno perso lo stato soprannaturale in cui Dio ha creato l’uomo. Ecco perché la Chiesa mette in guardia dalla gravità: “Poiché non c’è altro modo per portare la salvezza ai bambini piccoli rispetto al Battesimo, è facile giudicare quanto è grande la colpa di chi li lascia. privato della grazia di questo Sacramento più a lungo della necessità, specialmente perché, a causa della debolezza della loro età, le loro vite sono esposte a così tanti pericoli “(7). E il catechismo di San Pio X insegna: “Quando i bambini dovrebbero essere portati in chiesa per essere battezzati? I bambini dovrebbero essere portati in chiesa per essere battezzati il ​​prima possibile. Perché dovremmo essere così ansiosi di ricevere i bambini dal battesimo? Perché, a causa della fragilità della loro età, sono esposti a molti pericoli di morire e non possono salvarsi senza il battesimo. Padri e madri che, con la loro negligenza, lasciano morire seriamente i figli senza il peccato battesimo, perché privano i loro figli della vita eterna;Pecchiano anche seriamente, posticipando il battesimo per lungo tempo, perché li espongono al pericolo di morire senza averlo ricevuto. “L’esistenza del limbo non è un dogma, ma è vicino alla fede (8); si chiama conclusione teologica, dedotta dalla teologia delle verità rivelate, o una verità rivelata virtualmente. Chi lo nega non sarebbe eretico ma spericolato. Papa Pio VI dichiarò: “La dottrina che rifiuta questo luogo dell’inferno (che i fedeli chiamano comunemente il limbo dei bambini) in cui le anime di coloro che sono morti con la sola colpa originale sono puniti con il dolore della dannazione, senza il dolore del fuoco è falso, spericolato e offensivo per le scuole cattoliche “. San Tommaso spiega che “poiché qualcuno è privato di qualcosa oltre la sua natura, non si sente afflizione. Quindi nessun uomo di buon senso è afflitto per non essere in grado di volare come un uccello o di non essere re o imperatore, poiché ciò non è dovuto. (…) La vita eterna va oltre ogni facoltà della natura. E così i bambini piccoli non soffriranno in alcun modo dalla privazione della visione divina; ancor più si rallegreranno per partecipare in gran parte alla bontà divina e alle perfezioni naturali “San Tommaso precisa inoltre: “Benché i bambini non battezzati siano separati da Dio nell’unione che è realizzata dalla gloria, tuttavia non ne sono completamente separati; molto di più sono uniti a lui dalla partecipazione ai beni naturali. E così potranno goderselo con la conoscenza naturale e l’amore “L’opinione di San Tommaso, così ben argomentata, è diventata l’opinione comune dei teologi e il Magistero della Chiesa ha manifestato sempre più la sua preferenza. Vale a dire, la privazione della visione di Dio rimane un dolore, e oggettivamente il più pesante di tutti i rigori. Ma questa privazione non è sentita come tale da queste anime, così che non provano dolore. Sanno che la partecipazione alla vita di Dio attraverso la visione beatifica è un bene al di là della loro portata, che supera ogni capacità della natura. I bambini morti senza battesimo godranno eternamente, corpo e anima, una piena e perfetta felicità naturale. La loro conoscenza di Dio è una contemplazione naturale, che crescerà all’infinito. Tutto il desiderio di sapere che la nostra anima possiede e in particolare il desiderio di conoscere la prima causa di tutte le cose, sarà soddisfatto. Hanno una perfetta conoscenza di ciò che può essere conosciuto dalla ragione naturale, che li rende capaci di amare Dio più di loro e più di ogni altra cosa, di un amore naturale perfetto nel suo genere. La loro volontà è perfettamente in accordo con la volontà divina, che sanno essere saggi, giusti e buoni. Si rallegrano di essere al sicuro da ogni peccato e sofferenza e di possedere tutti i beni naturali che detengono da lui. Lo lodano e gli rendono grazie per l’eternità dei benefici ricevuti da lui. Tuttavia, il loro amore e le loro aspirazioni verso Dio rimangono su un piano puramente naturale. Possiamo quindi dire che il limbo è un “paradiso” naturale”.

Questa dottrina del limbo, che è incontestabile, è stata turbata per alcuni decenni da una nuova teologia, che vorrebbe farci credere che il limbo non esiste. Così il limbo non appare più nel Catechismo della Chiesa Cattolica pubblicato da Giovanni Paolo II nel 1992. Al contrario, questo catechismo si esprime come segue: “La grande misericordia di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati, e il La tenerezza di Gesù verso i bambini, che gli ha fatto dire: “Lascia che i bambini vengano da me, non li impediscano”, permettici di sperare che ci sia una via di salvezza per i bambini morti senza il Battesimo “(14). ). Il 20 aprile 2007, la Commissione Teologica Internazionale (CTI), che è un organo della Santa Sede e riferisce alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ha pubblicato un documento sul limbo. Il testo, approvato dallo stesso Papa Benedetto XVI , è intitolato Speranza di salvezza per i bambini morti senza battesimo . La tesi è che ci sono “seri fondamenti teologici” per sperare che i bambini morti senza battesimo siano destinati al paradiso e avranno la visione beatifica. La Commissione Teologica riconosce che “la teoria del limbo era la dottrina cattolica comune fino alla metà del XX secolo” (15), ma che non si preoccupa di contraddire una verità costantemente insegnata dalla Chiesa . Senza affermare con certezza – in modo da modernisti – la salvezza dei bambini non battezzati, CTI svilisce la dottrina cattolica sul limbo lo stato di un eventuale parere teologico, ma ora “superata”, che è il riflessione su “una visione indebitamente restrittiva della salvezza” (16). Il Magistero ordinario ha ancora qualche valore per la CTI, poiché non esita a mettere in discussione e dissipare più di quindici secoli di dottrina comune della Chiesa? Per giustificare questa rivoluzione, dobbiamo trovare una discussione. È l’infinita misericordia di Dio che sarà invocata. Ripetuto all’infinito questo verso di St. Paul : ” Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati ” (17), senza citare la frase così importante per il nostro Signore: ” In verità, in verità, all’interno di rinascere d’acqua e dello Spirito, nessuno può entrare nel Regno di Dio “. C’è anche una ragione liturgica. La pratica della Chiesa non era celebrare il funerale di bambini morti senza battesimo e non pregare per loro. In effetti, cosa si potrebbe chiedere? Possano essere felici? Sono, per quanto sono possibili. Che hanno la felicità del Paradiso? Non è accessibile a loro. Per eludere la lex orandi adage , lex credendi , ” la legge della preghiera è la legge della fede ” , gli innovatori hanno prima cambiato la legge della preghiera inventando nel 1970 nella liturgia post-conciliare un rituale funebre per questi bambini; quindi usano questa preghiera per cambiare la legge della fede inducendo la nuova dottrina corrispondente. A queste innovazioni si applica perfettamente il giudizio di San Roberto Bellarmino : “Coloro che immaginano [per i bambini non battezzati] un altro rimedio che il battesimo è apertamente in contraddizione con il Vangelo, i Concili, i Padri e l’accordo di la Chiesa universale “(18). Questo esempio del Limbo mostra come per cinquant’anni siano stati trasformati e reinterpretati le più belle verità di fede: la misericordia di Dio verso gli uomini nell’opera della Redenzione, la nostra unione con Cristo, la Chiesa unica dell’Arca della Salvezza , la grazia libera … Fingere che il limbo sia solo un’ipotesi teologica è una grande bugia. La dottrina sul limbo non è di fede, è vera; ma il limbo è una conclusione teologica immediatamente dedotta dalle verità rivelate. Si può dire che questa dottrina è – almeno – una certezza teologica . La verità è che l’esistenza del limbo mette terribilmente in imbarazzo tutti quelli la cui fede non è giusta, come i neo-modernisti che non possono sostenerli e li butterebbe nel dimenticatoio. In realtà dietro questo rifiuto ci sono gli errori del naturalismo: • la negazione di fatto del peccato originale e le sue conseguenze: la necessità del battesimo per i bambini piccoli. Coloro che desiderano negare la necessità del battesimo annullano o minimizzano la gravità del peccato originale; • la confusione della natura e della grazia. Pio XII, nel 1950 (19), condannò la “nuova teologia” secondo la quale lo stato soprannaturale è dovuto alla natura umana. E tra coloro che negano o dubitano della dottrina del limbo c’è l’affermazione che la grazia è dovuta all’uomo. Rimuovere il limbo significa rovinare la realtà del peccato originale e l’assoluta gratuità dell’ordine soprannaturale. Molte verità della fede cattolica sono quindi coinvolte in questa domanda, motivo per cui è molto importante. In generale, solo i teologi sono in grado di cogliere errori più sottili; mentre è evidente che con il limbo è stato raggiunto per tutti (e non solo per gli scienziati) il tranquillo possesso di una certa dottrina. E oltre alla scomparsa del limbo nell’educazione, c’è la pratica. Le cerimonie funebri nella chiesa dei bambini non battezzati fanno credere loro che anche loro vanno in paradiso: così interpretano i fedeli .L’effetto di tale pratica è che sono indotti a dubitare delle verità di fede. Attacciamo la fede, e la facciamo perdere ai fedeli, attraverso la pratica. Queste idee hanno toccato tutti i circoli cattolici, anche “conservatori”, come l’abate di Fontgombault, Dom Jean Pateau, che ha pubblicato l’anno scorso un libro su questo argomento (20). Dom Pateau pensa che “ci deve essere un sostituto” al battesimo per i bambini che non l’hanno ricevuto. Perché un fine puramente naturale per l’uomo non è possibile, “tutti sono chiamati da Dio ad una felicità soprannaturale nella comunione trinitaria” (21). Noi ragioniamo come se la grazia non fosse più un dono, come se Dio l’avesse dovuto agli uomini. È quindi necessario riaffermare con forza l’elevazione prodigiosa e completamente gratuita che Dio ci dà per grazia, che è partecipazione alla sua stessa vita. Lo dona a chi vuole: niente è dovuto a noi, tutto è dono. La visione dell’essenza divina è un dono assolutamente gratuito, che non è in alcun modo dovuto alla natura umana, perché supera infinitamente le sue richieste e aspirazioni. La dottrina del limbo dovrebbe spingerci ad adorare la santa volontà di Dio e ringraziare per ciò che ci ha donato gratuitamente.Dobbiamo chiedere di capire sempre meglio la grandezza di ciò che ci ha donato, senza che ci siamo meritati: se conoscessi il dono di Dio … Il limbo ricorderà sempre la sublime trascendenza e gratuità della vita soprannaturale e la sua ricompensa divina. Col cavolo darà gloria a Dio manifestando la giustizia e la bruttezza del peccato limbo eterno divino dare gloria mostrandogli nella bontà di Dio eternità che eleva l’uomo a uno stato e una fine incommensurabilmente più elevato al suo stato e alla sua fine naturale. Questa dottrina ci ricorda anche la necessità di battezzare i bambini il prima possibile, come chiede la Chiesa. Tuttavia, i genitori che non sono stati in grado di battezzare il loro bambino possono essere confortati, perché hanno dato vita a un essere che vive per l’eternità in una felicità naturale, dove canta la gloria di Dio.