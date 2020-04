Il direttore del quotidiano Libero rischia la denuncia per odio razziale e la radiazione dell’albo dei giornalisti

Il direttore del Giornale Vittorio Feltri, prima del convegno ‘In difesa della liberta’ di stampa: due pesi e due misure’, questa sera 26 ottobre 2010 a Roma. Si tratta del 77enne Vittorio Feltri con alle spalle un passato in varie testate giornalistiche del Nord del Paese. In una sua recente dichiarazione su una televisione privata a caratura nazionale aveva esordito con “I meridionali sono inferiori”. Rischia anche il direttore della rete che l’ha ospitato. Non si tratta di voler censurare un giornalista che nella sua vita professionale ha contribuito a scrivere pagine eccellenti della storia del giornalismo in Italia, ma a 77 anni ha il diritto ad andare in pensione e di non essere strumentalizzato.

Così dal Mezzogiorno del Paese piovono denunce. E’ il caso del segretario del Psi, Enzo Maraio che in una nota stampa fa sapere che “Nelle prossime ore depositerà una denuncia alla Procura della Repubblica contro Vittorio Feltri per le becere e squalificante offese che ha rivolto al Sud del Paese. Secondo il direttore ‘i meridionali sono inferiori’. È vergognoso – continua Maraio – che il direttore di un giornale, in diretta tv, alimenti odio in una fase già complicata per il Paese a causa del Covid19.

Nella denuncia anticipata alla stampa e redatta dall’Avv. Luigi Iorio, si legge che “nelle dichiarazioni rese da Feltri, si configurano gli elementi oggettivi e soggettivi della norma incriminatrice di cui all’art. 604 bis, primo comma lettera a) del codice penale con l’aggravante dall’art. 61 n. 9 c.p., sula propaganda di idee basata sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico. Le frasi incriminate non essendo dirette a casi specifici ma in particolar modo verso i cittadini del mezzogiorno d’Italia, hanno delineato in modo netto un pregiudizio discriminatorio territoriale.

“ Chiediamo inoltre – conclude Maraio – che l’ordine dei giornalisti avvii immediatamente un provvedimento disciplinare per condannare questo gesto ed evitare che si getti nel fango il nome di una professione nobile che è quella del giornalista.”