Aspettiamo ancora risposte da Zingaretti sulle mascherine

(ilMezzogiorno) NAPOLI. Continua la “bufera” riguardante l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per l’emergenza Covid-19 effettuata dalla regione Lazio. Gli esponenti di Fratelli d’Italia Michel Maritato, Federico Rocca e Amedeo Zamparelli sollecitano Zingaretti e Tulumello (direttore dell’agenzia regionale di protezione civile) ad una risposta tempestiva e soprattutto chiara che spieghi definitivamente le cose.“Da ormai qualche giorno attendiamo ancora risposte mirate e precise sull’affidamento diretto di oltre 35 milioni di euro, eseguito dall’Agenzia regionale di Protezione civile, per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) per l’emergenza sanitaria Covid-19. Una questione delicata che richiede chiarezza e trasparenza da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e da parte del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Carmelo Tulumello. Quest’ultimo, giusto la scorsa settimana, era stato convocato insieme agli esponenti della giunta regionale, alla audizione urgente del Comitato regionale di controllo contabile, richiesta del Gruppo consiliare Fdi: ma nè lui, nè responsabili dell’esecutivo Zingaretti si sono presentati all’appuntamento istituzionale. Alla luce di tutto questo -proseguono Rocca-Maritato e Zamparelli- appare improcrastinabile che dalla Regione Lazio qualcuno risponda in merito alle procedure di affidamento per l’acquisto delle mascherine: i cittadini hanno diritto di sapere”. Concludono in una nota glie esponenti di Fratelli d’Italia Rocca, Maritato e Zamparelli.