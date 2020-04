www.caserta24ore.it

(da Bunga Suresh) Mi ha fatto piangere. Una giovane madre ieri è morta di fame sotto un albero, era venuta in cerca di lavoro. La nostra gente è molto dura. Non danno alcun valore alla vita dei poveri. Nonostante tutto il mio duro lavoro di Missionario in India, devo sentire queste notizie sulla morte delle persone a causa della fame. La sua famiglia si trova a circa 600 km nel mio stato. Possa La sua anima riposare in pace. Era una bambina piccola.