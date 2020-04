Libri. L’esordio: “Le strade del destino” di Angela Allocca

Angela Allocca esordisce deliziandoci con la sua prima opera: “Le strade del destino”. Si tratta di un’opera intensa e profonda che conquista il lettore sin dalle prime pagine portandolo in una dimensione unica.

La trama è la storia di una giovane donna che decide di cambiare la sua vita. Questi cambiamenti si apprenderanno pian piano, gradualmente alimentando la curiosità mentre il coinvolgimento empatico ed emotivo aumenta. Diana è una ragazza costretta a crescere troppo in fretta, a diventare una donna forte e coraggiosa per sopravvivere e proteggere ciò che ama. Lo stile è scorrevole, chiaro, moderno e corretto. Il racconto è a capitoli alternati tra ieri ed oggi, il lettore assiste alla crescita interiore del personaggio, tenero ma anche passionale, fino al finale risolutore e quanto mai sorprendente.

“Le strade del destino” è un libro speciale da scoprire e da leggere tutto d’un fiato.