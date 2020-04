Capua. L’amministrazione comunale rinunci alle indennità

(Caserta24ore) CAPUA Ancora una volta, l’amministrazione comunale di Capua è oggetto di polemiche, in ordine alla gestione dell’emergenza Covid-19 ed alla consegna dei pacchi alimentari in favore dei cittadini aventi diritto. Al riguardo, è intervenuto l’ Avv. Roberto Barresi, il quale ha dichiarato: “ieri è stato reso noto che a Capua, ben 14 famiglie sono state gravemente escluse dalla consegna dei buoni alimentari per mancanza di risorse economiche. A tal proposito, il sindaco ha dichiarato che “stanno vedendo di trovare in qualche modo, dalle casse comunali, la somma necessaria per assicurare un rimedio, in futuro, a tale situazione”. Sempre ieri, poi, è stato pubblicato, sul sito del Comune di Capua, il Piano Economico Generale per i prossimi tre anni, dove i nostri amministratori comunali si sono attribuiti ben 130.930,30 euro di indennità per il sindaco e gli assessori e ben 28.470,06 euro per i consiglieri comunali e per il loro presidente. Le due notizie – prosegue Barresi – sono gravi e contrastanti. Ma come? Non ci sono poche migliaia di euro per dar da mangiare a ben 14 famiglie capuane e poi ci sono ben 159.400,36 che i nostri amministratori comunali potranno allegramente incassare, attingendo tutti i mesi e per tre anni dal danaro pubblico, cioè dai soldi che i Cittadini versano pagando tasse e tributi?

Tutto ciò, che è sotto gli occhi di tutti, è assurdo. Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio comunale ed i consiglieri diano dimostrazione di solidarietà che in questo momento possono dare alla città e, soprattutto alle 14 famiglie disagiate, rinunciando ad una piccola parte delle loro ingenti indennità e costituendo un fondo di solidarietà sociale per i cittadini colpiti dai disagi economici dell’emergenza Covid-19!!!

Un gesto da compiere immediatamente che, da un lato risolverebbe subito i problemi alimentari di ben 14 famiglie e, dall’altro, dimostrerebbe realmente il concetto di CAPUA SOLIDALE. Non resta che vedere – ha concluso Barresi – se esiste davvero a Capua un amministratore comunale che condividera’ la mia proposta e le aspettative della Citta’, rinunciando alle proprie indennita’ e devolvendole ai cittadini bisognosi.