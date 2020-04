Napoli. Covid-19, al Vasto immigrati infrangono le regole e sfidano forze dell’ordine.

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Sono semplicemente vergognose le immagini che stiamo visionando in queste ore in cui si vedono immigrati al quartiere Vasto di Napoli che non solo non rispettano le restrizioni imposte dal Governo centrale e regionale, ma finanche sfidano e si prendono gioco delle forze dell’ordine che non sono in un numero adeguato per fronteggiarli. Una situazione insostenibile che abbiamo già denunciato attraverso una Interrogazione Parlamentare firmata dall’on. Cantalamessa ed indirizzata al Ministro degli Interni Lamorgese lo scorso 9 aprile”.

È quanto fa sapere in una nota la coordinatrice cittadina della Lega Simona Sapignoli.

“Mentre i cittadini napoletani in questi giorni stanno dimostrando un alto senso di responsabilità e di rispetto delle leggi che li porta a starsene a casa in auto-quarantena, agli immigrati pare sia concesso di fare il bello ed il cattivo tempo infrangendo le regole che tutti sono dovuti a rispettare. Il Ministro Lamorgese intervenga subito e duramente inviando l’esercito al Vasto, nell’interesse della salute dei cittadini e dell’ordine pubblico, in una città dove il primo cittadino è completamente sparito, per la vergogna di essere totalmente inconsistente, dalla scena pubblica”. Conclude la nota dell’esponente del partito guidato da Matteo Salvini.