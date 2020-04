I malati di Corona Virus sono i desaparecidos della nostra civiltà ?

(Felice Francesco Previte) I cittadini si chiedono e chiedono saranno adottate dal Legislatore “appropriate misure Legislative”, mentre nei Palazzi dove si decide sono in continua lite, l’un contro l’altro ? A seguito dello svilupparsi di episodi legati a intermittenza dalla malattia Corona Virus colpiti spesso, ci chiediamo e chiediamo, cosa deve ancora avvenire affinché questo nostro Paese volti pagina, riferendomi ai drammi che avvengono nella società, specie quelli frequenti nelle famiglie, dove i cittadini sono stanchi di questa anomala situazione ?

A parte le vittime, genitori, parenti, amici, Medici, Infermieri, Carabinieri, Forze Armate che ci proteggete da questa diavoleria delle nostre città e dei n/s paesi che subiscono le intemperanze dei “malati” , sono proprio quest’ultimi a rappresentare ed essere i “desaparecidos della nostra civiltà”, abbandonati come sono nelle Case di Riposo, nelle loro famiglie, nelle Strutture Ospedaliere, “vittime” di questa terribile crisi per le quali ricevono limitata assistenza ? Queste situazioni le abbiamo denunciate da lungo tempo ai massimi livelli e proprio per quello stato di abbandono, nel quale insistono le “problematiche neuropsichiche” degli stessi ricoverati nelle Case di Riposo e per conseguenza delle loro famiglie, vengono lasciati “marcire” in un siderale generalizzato silenzio dimostrato da un disinteresse da quanti dovrebbero provvedere. Tutto questo ha concorso a formare un quadro di generalizzato ritardo nell’affrontare i problemi dell’handicap di questa anomala situazione, non contemplati, che potrebbero trovare una prima soluzione in quel farmaco che non si riesce ad “indovinare” come è stato fatto per Peste, la Tubercolosi, la Malaria, l’Ebola ? Bisogna dare atto al Governo Conte che, dopo innumerevoli sollecitazioni, non fa che emettere Decreti ! Ma non possiamo non rilevare, brevemente, punti negativi relativi alla applicazione della Norme emesse, come viene evidenziato ad adottare tulle le misure Legislative, Amministrative e di altra natura che si rendono necessarie ? Ma, allora, quali benefici otterranno i destinatari diretti, i cittadini e quelli indiretti e quando verranno risolti i problemi malattia, irrisolti da parecchi mesi ? Ci si è preoccupati di istituire un ennesimo, inutile, deprecabile Decreto, senza ricercare un farmaco che possa salvare questa n/s bistrattata Italia, una chiara risposta ai molti interrogativi evidenziati in quelle Case di Riposo dove dovrebbero essere protette le persone anziane che si rivolgono alle Istituzioni ? Ce lo può dire, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri ?