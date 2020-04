Cordoglio per la morte di Sepulveda:“Nessuno riesce a legare un tuono”

(ilMezzogiorno) “Con la morte di Luis Sepulveda piangiamo l’uomo, il grande autore e l’intellettuale che ha partecipato alle lotte per il riscatto e la libertà dell’Amerca Latina con la forza e il coraggio dei visionari e dei romantici”, così in una nota l’On. Gigi Casciello, deputato Forza Italia, componente della Commissione cultura esprime il suo cordoglio per la scomparsa del grande scrittore cileno. L’On. Casciello, fondatore dell’Associazione “Voce Libera”, continua: “Luis Sepulveda non era solo un grande narratore, un attivista politico il cui impegno sarà sempre ricordato, ma anche un giornalista e cronista che si è battuto contro qualsiasi forma di dittatura e razzismo. Nel far memoria del suo grande patrimonio umano e culturale lo ricorderemo con una delle frasi che più lo rappresenta e che sento mie, tratta da “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, “Nessuno riesce a legare un tuono e nessuno riesce ad appropriarsi dei cieli dell’altro e dell’abbandono”, conclude il Deputato.