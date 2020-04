Sospesi i versamenti canone per lo sport

(ilMezzogiorno) NAPOLI Troppo Enti Locali, proprietari di impianti sportivi concessi in locazione, non hanno ancora posto in essere i provvedimenti necessari per favorire l’applicazione dell’art Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) del D.L. 18 /2020. La predetta norma prevede che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”. Questo è quanto rileva la Confederazione dello Sport della Regione Campania. Inoltre appare improbabile che le varie associazioni possano effettuare i versamenti dei predetti canoni in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, così come prevede la norma.

L’avv. Maurizio Del Rosso, Responsabile dell’Ufficio Legale Regionale, e l’avv. Fabio Cristarelli, dello staff legale regionale, in accordo con il dott. Marco Mansueto, Responsabile Regionale della Confederazione stanno verificando la possibilità di richiedere ai singoli Enti l’annullamento dei predetti canoni e la concessione degli impianti sportivi a titolo di concordato d’uso gratuito per un periodo di almeno sei mesi dall’uscita dalla fase emergenziale e ciò per consentire alle associazioni sportive una graduale ripresa delle attività” .