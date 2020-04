Marcianise. Al via la spesa sospesa

(ilMezzogiorno) MARCIANISE Procede la spesa solidale a Marcianise, grazie ad un numero crescente di esercizi commerciali aderenti. “Spesa sospesa” è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra alcune associazioni, esercizi commerciali e la Protezione Civile di Marcianise, sul modello del “Caffè sospeso” e del “Pane sospeso”.Qualcuno fa la spesa, sospesa anch’essa, qualcun altro, in difficoltà economiche per l’emergenza Coronavirus, ne può usufruire. Presso gli esercizi commerciali, che espongono la locandina della Spesa Solidale è possibile fare la spesa e donare dei beni di prima necessità ai concittadini marcianisani che si trovano in difficoltà. I volontari della Protezione Civile distribuiranno quotidianamente la spesa al domicilio delle numerose famiglie che stanno attraversando momenti difficili a causa della crisi economica innescata dall’emergenza Coronavirus. Un piccolo aiuto che può fare la differenza per tante famiglie che in questi giorni faticano a trovare le risorse anche soltanto per mettere in tavola un pasto caldo, come testimonia l’aumento di richieste di sostegno pervenute. Di seguito l’elenco degli esercizi commerciali aderenti: 1. Euromarket Viale Evangelista, 86 tel 0823 516271

2. Supermercati Insieme – Viale Kennedy 174

3. Macelleria di Cagnotto Ciro Viale Gandhi, 65 tel 339 549 8500

4. Pellicano supermercato Viale Kennedy 120

5. SISA Supermercati SpesaNova Viale XXIV Maggio, 50 tel 0823 516240

6. Supermercato Gran bontà-Pellicano Viale della Vittoria, 113 tel 0823 828066

7. New Market Viale della Vittoria 11

8. Euromarket Centro via Gaglione 6, tel 0823 833031

9. Market Decò Via Crescenzo Grillo, 63 tel 0823 820149

10. Pellicano Corso Matteotti, 72. Telefono: 0823 831838. 11. Pellicano via San Giuliano 250

12. Le delizie 2 Tarallificio e Alimentare via San Giuliano 213

13. Insieme Bi.fa Srl 45, Via Mazzini Giuseppe tel 0823824048

14. Market più Spesa mia Via Gemma

15. Insieme Bi. Fa Via Santella 5 tel 0823 582102

16. Tarallificio Fantasia dei dolci Viale Europa 24/26 28

17. Pellicano via R. Musone 205

18. Sisa Spesanova Via Tagliamento, 13, tel 0823 839302

19. La tagliatella via V. Veneto 45, tel 0823 154 1997

20. EURO MARKET SRL – Via Luigi Carbone 34 tel 0823 826685 21. EURO MARKET frutta e verdura- Via Luigi Carbone 34

22. Alimentari Celestino Via Catena 17

23. Tutto Market Via Martucci 25

24. Sapori In Tavola a Marcianise Viale Gandhi 57/Bis

25. Mille Bolle Blu viale Evangelista, 34 0823 778078

26. Macelleria Gastonomia Viale Kennedy tel 338 347 2363

27. Punto Vendita Iovine – Viale Martin Luther King,30,tel 349 816 7522

28. Mi.ca supermercati Via Vittorio Bachelet, 29, tel 0823 520916

29. Il mercatino della frutta via Luigi Fuccia 43

30. La fantasia della frutta Via Misericordia 2

31. Guajira fruit – Frutta e Verdura – via Duomo, 26

32. Frutta e Verdure Marta Santonastaso, via R. Musone, 236