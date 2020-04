Il video di un’ecografia proiettato a Time Square, New York

(da Matteo Fraioli CitizenGO) Gentile Direttore, Probabilmente no: in questi giorni difficili, siamo tutti concentrati a pensare al Coronavirus, ai suoi effetti sulla nostra quotidianità e all’enorme preoccupazione che ne deriva. Ma noi a CitizenGO continuiamo a lavorare, difendendo e promuovendo la vita, la famiglia e la libertà. Vorrei parlarti di una campagna di grande impatto a favore della vita dei bambini ancora non nati che abbiamo lanciato negli Stati Uniti poco prima che scoppiasse la pandemia. Permettimi di dirti che è solo grazie a te e a milioni di altri cittadini attivi proprio come te che siamo capaci di denunciare gli orrori dell’aborto sulla scena mondiale.

Mi spiego meglio… Ti ricorderai che poche settimane fa (poco prima che scoppiasse la pandemia) ti ho inviato un’email in cui ho condiviso alcuni dati riguardanti l’aborto e i suoi numeri reali… Ti ho parlato dei 153.425 bambini ancora non nati che muoiono ogni giorno a causa dell’aborto (dati non miei, ma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS). Ogni bambino, dal suo concepimento, è un essere umano… Persone, che potrebbero un giorno chiamarsi Davide, Emma, Giulia, Marco, Guglielmo, Daniele, Sofia, Samuele, Elisabetta oppure Giovanni.

Purtroppo (e lo diciamo con profondo rammarico), forum globali come la Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne (CSW) e la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ICPD) non riconoscono questi bambini come essere umani, ovvero persone. Infatti, i funzionari delle Nazioni Unite e gli attivisti dell’aborto tentano di utilizzare quei forum per spingere i nostri governi ad incrementare le spese e l’accesso ai servizi per l’aborto, in tutto il mondo. Ecco perchè ci impegniamo assiduamente utilizzando sempre la nostra piattaforma per dare voce a questi bambini che non sono ancora nati. Il nostro primo passo è stato quello di sollevare la questione alla sessantaquattresima sessione della Commissione sullo Status delle Donne, a New York, che si sarebbe dovuta svolgere la seconda e la terza settimana di Marzo. Ma il nostro lavoro non si può fermare. Anche adesso, nel mezzo di questa crisi mondiale, i rappresentanti degli Stati membri si stanno ancora incontrando in privato per lavorare sull’accettazione di un disegno politico che potrebbe essere utilizzato per promuovere l’aborto. Purtroppo, non è stato possibile inviare la nostra squadra per partecipare al primo giorno di discussione. Però, siamo riusciti ad affittare un cartellone di grandi dimensioni nel bel mezzo di Time Square, a New York, (dove l’ONU ha la sua Sede Centrale) e situato strategicamente vicino alle ambasciate. Il cartellone invocava la fine degli aborti e mostrava il video di un’ecografia. I funzionari delle Nazioni Unite e i rappresentanti degli Stati membri avranno dovuto impegnarsi per non vederlo! Nel momento in cui, finita la pandemia, torneremo alle nostre vite quotidiane, CitizenGO continuerà a partecipare alle marce, alle dimostrazioni e agli eventi per difendere la vita. Utilizzeremo la nostra piattaforma per essere sempre la voce di coloro che non ne hanno una! In Italia continueremo a difendere il principio fondamentale della vita, denunciando le ideologie dei radicalisti pro-aborto, le loro false pretese a sostegno dei diritti umani, capaci soltanto di suscitare profonda contraddizione. Combatteremo affinché la cultura della vita si fortifichi politicamente e socialmente, aumentando la nostra pressione sui politici e sulle elezioni.

Negli Stati Uniti continueremo a sostenere quei progetti di legge che difendono la vita al Congresso USA e a livello statale. Migliaia di cittadini attivi hanno utilizzato la nostra piattaforma per sostenere l’invito del Presidente Donald Trump a sostenere i due disegni di legge in difesa della vita Pain-Capable Unborn Child Protection Act (S. 3275) e il Born-Alive Abortion Survivors Protection Act (S. 311). Lo Stato federale del Virginia ha quasi sconfitto i disegni di legge che avrebbero aumentato l’aborto del loro Stato. Nell’Irlanda del Nord, i cittadini attivi continuando a battersi per fermare il quadro normativo pro-aborto che il Primo Ministro Boris Johnson sta tentando di far subentrare nel paese.