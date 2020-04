Soldi al consultorio gender, non ai malati di Coronavirus

(da Federico Catani – SOS ragazzi) L’indottrinamento arcobaleno non conosce tregua, nemmeno in tempi drammatici come questo. La Regione Toscana, infatti, lo scorso 23 marzo ha approvato una delibera che stanzia 80mila euro per finanziare… il consultorio transgender! Mentre medici e infermieri negli ospedali combattono contro l’epidemia senza avere mascherine con cui proteggersi e respiratori per i pazienti, la giunta di sinistra della Regione Toscana spende soldi per promuovere l’ideologia gender! A tal proposito, non posso non condividere la riflessione di Massimo Gandolfini, presidente del Family Day e neurochirurgo: “Da medico in prima linea negli ospedali di Brescia, ritengo che sia un insulto al bene comune ogni euro della sanità pubblica che in questo momento viene sottratto alla lotta per l’emergenza Coronavirus. Ci interroghiamo inoltre sui risultati degli stanziamenti ricevuti in questi anni dallo sportello. Una sana razionalizzazione dei fondi della sanità, volta a dare risposta alle vere priorità, parte proprio da queste considerazioni e dalla formulazione delle opportune risposte”. La Regione Toscana giustifica la delibera affermando che l’accordo sui fondi risalirebbe allo scorso gennaio. Ma di fronte all’impellente sfida di salvare vite umane – come giustamente osserva Gandolfini – sarebbe opportuno riconsiderare gli stanziamenti alla luce delle nuove necessità! Purtroppo, però, l’ideologia fa commettere errori. Sempre a proposito di ordine di priorità da parte della Regione Toscana, si dà il caso che ci sono numerose famiglie con disabili oltre modo in difficoltà a causa delle restrizioni attuate dal Governo per contenere l’epidemia.