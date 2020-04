Caserta. Truffa all’INPS per ottenere illecitamente prestazioni economiche nel settore delle invalidità civili.

La truffa è stata scoperta dalla compagnia della Guardia di Finanza di Caserta, con l’operazione “Smart Welfare all’esito della quale la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 40 soggetti indagati, a vario titolo.

Gli esiti dell’indagine, corroborati anche da successive visite di revisione compiute dall’INPS, parte lesa dal sistema truffaldino, hanno permesso di accertare la corresponsione di provvidenze non spettanti per almeno 27 casi risalenti al 2016.

Tra gli indagati: professionisti, medici e impiegati pubblici. Diverse le indennità di invalidità civile falsamente aggravate revocate a seguito gestione illecita delle pratiche previdenziali ed assistenziali con utilizzo di false certificazioni mediche e di false perizie medico-legali, al fine dell’ottenimento, anche in via giudiziale, di assegni e pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento non dovute.

Il sistema di associazione a delinquere era capeggiato da un avvocato del foro di Santa Maria Capua Vetere grazie alla gestione illecita delle pratiche previdenziali ed assistenziali e all’utilizzo di false certificazioni mediche e di false perizie medico-legali. l sodalizio criminale era composto oltre che dall’avvocato previdenzialista, promotore ed organizzatore del sistema truffaldino, che pretendeva il 40-50% delle somme liquidate in sede giudiziaria, un titolare di un patronato di Casapulla (ce), reclutatore dei soggetti interessati a ottenere le provvidenze pubbliche, un dipendente del comune di Caserta, reclutatore di soggetti interessati e fornitore di dati ed informazioni anagrafiche, un funzionario infedele dell’INPS, con delega a rappresentare l’ente in contenzioso e di fatto collaboratore dell’avvocato promotore del sistema illecito, da cui percepiva una remunerazione fissa mensile, quattro medici compiacenti, che rilasciavano false certificazioni in cambio di somme di denaro (150-250 euro a certificato) e un collaboratore dello studio legale, che curava i rapporti con i medici corrotti.

Il modus operandi prevedeva l’individuazione dei soggetti interessati all’ottenimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il funzionario dell’INPS preparava i ricorsi contro l’ente stesso e l’avvocato a capo del sodalizio li produce in giudizio

medici corrotti attestano falsamente patologie cardiologiche, geriatriche e neurologiche. Seguiva la condanna dell’INPS. ad erogare denaro ai ricorrenti, a titolo di arretrati ed indennità di accompagnamento.

L’attività di indagine certosina si è basata sul controllo dei ricorsi e dei certificati medici rilasciati dai medici corrotti, intercettazioni telefoniche ed ambientali, osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti beneficiari della visita medica di revisione presso l’INPS.

Sono almeno 27 i casi di prestazioni illecitamente percepite con conferma della falsità delle patologie certificate. Invalidi gravi «non autosufficienti» andavano a fare la spesa e guidavano in autonomia.

Ulteriori episodi delittuosi riscontrati sono falsi certificati medici per assentarsi dal lavoro per dipendenti del comune di Caserta, accesso ai sistemi informatici della procura della Repubblica e divulgazione delle informazioni in cambio di favori,

permessi per l’accesso alla z.t.l. del centro di Caserta in cambio di favori ai dipendenti comunali. Un avvocato era solito utilizzare fatture false ed era in possesso di un timbro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

I risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza oltre ad indagare professionisti, medici e impiegati pubblici hanno riscontrato un danno erariale per più di 223.000 euro