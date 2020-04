Capua. Ospedale Palasciano di Capua, Barresi: Importanti sviluppi

(Caserta24ore) CAPUA La proposta di utilizzare la struttura dell’ex Ospedale “Palasciano” di Capua, avanzata dall’esponente politico civico di opposizione, avv. Roberto Barresi, comincia a dare i suoi frutti. Ed è proprio Barresi che, comunicandoli, ha dichiarato: “come molti sanno, il 6 marzo scorso, condividendo il pensiero di diversi cittadini, mi attivai formalmente presso le principali istituzioni italiane, proponendo la riutilizzazione dei locali dell’ex Ospedale Palasciano di Capua, per attività sanitarie. Ciò, nella convinzione che esso rappresenta una risorsa importante per la nostra Città e per la Sanità del territorio.

Ebbene, cominciano ad esserci i primi riscontri positivi.

Ho infatti ricevuto, in via riservata, autorevoli assicurazioni circa le decisioni che saranno adottate.

In sostanza, a Capua sarà attivato presso il Palasciano e, in tempi abbastanza brevi, un Poliambulatorio, l’Hospice e, probabilmente, anche il Pronto Soccorso.

Mi è stato anche chiesto di tenere per me tale notizia ma, per il rispetto dei miei concittadini, pur rispettando la privacy dei miei interlocutori, ho ritenuto giusto condividerla con loro.

Tale risultato mi rallegra molto, in considerazione del fatto che, a fronte di un ospedale ormai chiuso, si compie un passo importante che potrebbe portare allo sviluppo di ulteriori programmi interessanti la nostra struttura sanitaria. Ciò sarebbe meglio realizzabile, se finalmente la parte politica comunale, regionale e nazionale si attivasse e si impegnasse in favore del territorio e dei propri cittadini.

Ognuno deve svolgere la sua parte. Io, la mia, la sto svolgendo e la svolgerò fino in fondo”.