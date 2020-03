VAURO IRRISPETTOSO

(ilMezzogiorno – Assotutela) Ha creato malumori e pareri negativi la vignetta pubblicata sul suo profilo Instagram dal vignettista Vauro Senesi: l’immagine, ironizzando sul proliferare di divieti e di nuove bozze di autocertificazione sempre diversi, risalta satiricamente la Resurrezione Pasquale ironizzandola con il periodo di quarantena che l’Italia sta vivendo.

“Inaccettabile la vignetta pubblicata, chiediamo l’immediata esclusione del vignettista da qualsiasi trasmissione televisiva. Ricordiamo che in Italia esiste la garanzia per ogni fede religiosa, nel pieno rispetto reciproco.

“L’immagine-prosegue Assotutela- contrasta con il principio sancito dall’art. 19 della Costituzione ed in particolare offende gravemente la religione cristiano cattolica in un periodo, quello Quaresimale, caratterizzato dalla riflessione interiore e da una vicinanza particolare per i cristiani a Gesù Cristo”.

Concludono cosi il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato, il Principe Orazio Scuro e i legali della stessa Antonio Lamonica e Massimo Baldi Pergami Belluzzi.