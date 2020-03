Lettera al vescovo, si salvino dalla Corona Virus le persone che sono nelle Case di Riposo.

(Felice Previte) “ Si salvi chi può : é’ il grido marinaresco che viene dato quando la nave è in pericolo di affondare ! Ma non è forse l’Italia in questo triste, tumultuoso, reale momento ? Nel corso di quest’anno molte vicissitudini si sono verificate verso il mondo della disabilità, del dolore, della sofferenza, ma questa malattia porta scompenso.Anche i mass media oltreché nazionali, anche a livello internazionale evidenziano la notizia molto importante su questa virulenta Corona Virus ! Questa “Corona Virus, questa Peste Sociale, questa grande sventura colpisce soprattutto persone disabili, anziane, pazienti che questa loro patologia abbisognano di cure prolungate e costose .E’ una triste realtà, è una limitazioni al diritto alla vita ed alla salute dei cittadini, possibilmente portando alla disumanizzazione del rapporto sociale. E’ un “atto” teso ad eliminare persone inabilitate, come avveniva nell’Antica Grecia, dove bambini e persone invalidate venivano scaraventate fuori dalle mura delle città, aggiungo che non vorrei che si mettesse in pratica quel detto : “Dont’resuscitate order (ordine di non rianimare).

Questa “peste sociale economica” ci porta ad una profonda riflessione che colpisce le persone anziane, soprattutto se ricoverate nelle Case di Riposo . Mi domando e richiedo : dove è scritto, quale è la Legge che attesta impone e sanzioni dove sono, come sono e quali devono essere le persone da salvare ? La vita è un dono Creatore, ritenuta tale per il cristiano, desiderio di vivere, direi pressante, per il laico e per il genere umano. E’ una mina vagante che non protegge le persone anziane, che si comincia ad immaginare un cinismo ed egoismo che si va insinuando nelle Istituzioni e ci fa pensare che la vita, è un bene solo se siamo sani e che i malati a qualunque condizione di salute si trovano, sono da eliminare dal contesto civile ! E con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II°: “ Andiamo avanti con speranza che questa Corona Virus smetta di uccidere.