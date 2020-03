Perché l’aborto, uccidere un bambino, è un servizio essenziale ed indifferibile?

(da Rita M.) Egregio Direttore, in ragione della pandemia da Coronavirus e della crisi che ne è seguita a livello economico e sanitario, molte #Regioni e gli ospedali in tutta Italia hanno rinviato le operazioni chirurgiche non strettamente indispensabili e le attività ambulatoriali non urgenti in modo da liberare risorse e spazio per affrontare l’emergenza.Tuttavia, in una situazione di emergenza nazionale e internazionale nella quale gli interventi chirurgici – talvolta – vengono effettuati solo per i pazienti in pericolo imminente di vita, invece si continua imperterriti a sopprimere i bambini nel grembo materno e a considerare la pratica abortiva come se fosse un servizio essenziale, indifferibile e urgente. Inoltre, così facendo si sottraggono ulteriori risorse umane ed economiche che potrebbero essere usate per far fronte al coronavirus.

Diciamo qui https://www.provitaefamiglia.it/petizione/durante-la-pandemia-laborto-non-e-un-servizio-essenziale-firma-anche-tu https://www.provitaefamiglia.it/petizione/durante-la-pandemia-laborto-non-e-un-servizio-essenziale-firma-anche-tu al #Ministro della #Salute Speranza e ai Presidenti di Regione che questi interventi oltre ad uccidere il bambino nel grembo materno, rappresentano un costo elevatissimo per il sistema sanitario nazionale.

Un costo, dunque, che non si taglia neanche per far fronte, dal punto di vista economico, all’emergenza Coronavirus, magari per dirottare tali spese all’incremento di terapie intensive e posti letto, ormai indispensabili, come provano i numeri drammatici di malati e purtroppo decessi dovuti al Covid-19.

La scelta di non interrompere le pratiche di aborto, inoltre, sembra una vera e propria ipocrisia, nel momento in cui sono tantissimi gli appelli a fare ognuno la propria parte per ridurre il numero di contagi e quindi di morti, così come moltissime sono le raccolte di fondi proprio per tentare di salvare più vite possibile. Le vite, però, sono – o dovrebbero essere – tutte uguali e tutte, quindi, dovrebbero essere salvate, tanto quelle degli anziani e dei malati di Coronavirus, quanto quelle dei piccoli nel grembo materno. Inoltre, nell’attuale contesto emergenziale dovuto alla epidemia di Covid-19, gli interventi di IVG, ricadono in maniera del tutto evidente al di fuori dei parametri di urgenza e priorità stabiliti dalle linee guida ministeriali per definire le prestazioni non procrastinabili con riferimento al PNGLA 2019-2021. Chiediamo quindi che l’interruzione volontaria di gravidanza non sia considerata né indispensabile né urgente, e che pertanto siano interrotte le operazioni abortive, sia quelle chirurgiche che quelle farmacologiche (RU 486), viste le percentuali di insuccesso dell’aborto farmacologico che ricadrebbero sempre sugli ospedali con grave dispendio di personale e di risorse. Saluti. Rita M.