FONDO SALVA CALCIO? RICHIESTA DI GRAVINA VERGOGNOSA

(ilMezzogiorno) E’ intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport questa mattina il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato ha commentato la situazione economico-sociale della Nazione causata dalla Pandemia Covid-19.

“Il presidente del consiglio interviene su facebook per introdurre nuovi moduli di autocertificazione, non è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, le persone continuano ad uscire semplicemente perché devono lavorare, hanno bisogno di soldi: mutui, tasse, il governo non ha sospeso nulla ufficialmente ma messo tutte le decisioni a discrezione delle banche” “Le parole di Gravina –continua il presidente- sono incommentabili: un medico ed un infermiere guadagnano meno di 1800 per salvare vite umane e noi ci occupiamo di signori stramiliardari?In questo momento vanno tutelati i cittadini che rischiano di fallire e non hanno più soldi per mantenere la famiglia, vergognoso quanto richiesto dal mondo del calcio fatto di soliti noti miliardari!”

Conclude il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato.